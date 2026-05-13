Neue Landesregierung: Abweichler bei der Wahl Cem Özdemirs zum Ministerpräsidenten

Cem Özdemir wird zum Ministerpräsidenten gewählt. Doch Grün-Schwarz verpasst die Gelegenheit, ein Signal der Geschlossenheit zu setzen.
Es war ein langer Anlauf zum kurzen Sprung. So viel Kraft verzehrt ein Wahlkampf, so viel Spannung baut sich auf, so viel Ungewissheit ist zu ertragen, dass allein schon das Erreichen und Überstehen des Wahlabends einen ausgedehnten Erholungsurlaub rechtfertigte, wenn nicht gar einen Reha-Aufenthalt erforderte. Cem Özdemir ist nicht gerade ein Schrank von einem Mann. Schlank wirkt er, fast schmal, allenfalls mittelgroß ist er und, ja, ein bisschen grau im Gesicht. So jedenfalls war er noch am Dienstag – nach dem Besuch des Gottesdienstes zur Parlamentseröffnung – in einen Verfügungsraum der Grünen-Fraktion verharrt. Fast allein stand er da.