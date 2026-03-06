Mit "Mordufer" startet ab 6. März eine neue Krimiserie im ZDF. Ex-"Tatort"-Star Franziska Weisz kehrt darin als Kommissarin Doro Beitinger nach Jahren als Mutter ins Berufsleben zurück. Im Interview verrät die Schauspielerin, an der Rolle besonders fesselt.
Sie hätte einfach wieder eine Kommissarin spielen können - und doch ist Doro Beitinger für die langjährige NDR-"Tatort"-Kommissarin (2016-2024) Franziska Weisz (45) weit mehr als eine Rückkehr ins gewohnte Fahrwasser. Die österreichische Schauspielerin ist ab 6. März, 20:15 Uhr im ZDF in der neuen Krimiserie "Mordufer" zu sehen. Bereits seit dem 27. Februar sind alle vier Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Weisz spielt darin eine Frau, die nach Jahren der Familienarbeit wieder in den Polizeidienst einsteigt - mit allem, was das an Reibung und unerwarteten Erkenntnissen bedeutet.