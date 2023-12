Neue Konzerthalle für Stuttgart: Pläne für Konzertforum sorgt für Euphoriewelle

12 Ein Blick auf die alten Sektkessel der Firma Rilling. Alle Anteile der Kellerei waren Mitte 2021 an die Trias GmbH, einem Projektentwickler aus Aalen, gegangen. Foto: Uli Nagel

Das Projekt „Konzertforum“ des Stuttgarter Kammerorchesters auf dem Rilling-Areal wird vom Cannstatter Gewerbe und Handel als „große Chance für den Stadtbezirk“ bewertet.











Man soll das Fell des Bären zwar nicht verteilen, bevor er erlegt ist, dennoch spricht viel dafür, dass auf dem ehemaligen Rilling-Areal in der Neckarvorstadt in absehbarer Zeit ein schmuckes Konzerthaus für rund 1100 Zuhörer mit allem drum und dran stehen wird. Bereits kurz nachdem das Großprojekt, das rund 80 Millionen Euro kosten soll, publik gemacht worden war, zeichnete sich eine satte Mehrheit im Gemeinderat für den Kulturbau am Neckarufer ab. Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und die parteilose Stadträtin Sibel Yüksel zeigten sich begeistert, lediglich die Puls-Fraktion und das Bündnis Die FrAKTION wollten der allgemeinen Euphoriewelle bisher nicht folgen (wir berichteten).