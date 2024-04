1 Das Rilling-Gebäude an der Neckartalstraße spielt in den Konzertforum-Plänen eine zentrale Rolle. Foto: Uli Nagel

Nach Gesprächen mit der Stadt hat die Trias GmbH ihre Pläne für das ehemalige Rilling-Areal überarbeitet, geändert und teilweise abgespeckt. Allerdings werden die Sanierungsziele für die Neckarvorstadt verfehlt.











Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik stand am Dienstag „Konzertforum am Neckar“ – mündlicher Bericht. Zur Überraschung der Stadträtinnen und Stadträte wurden sie jedoch mit zwei umfangreichen Präsentationen der Verwaltung und der Trias GmbH konfrontiert. Bekanntlich will das Aalener Unternehmen, das 2021 das gut 5700 Quadratmeter große Rilling-Areal erworben hatte, zusammen mit dem Stuttgarter Kammerorchester (SKO) bis 2027 auf dem Grundstück ein Konzertforum mit allem Drum und Dran errichten.