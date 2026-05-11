Die Deutschlandtournee von Ex-Smokie-Sänger Chris Norman ist größer geworden. Der Musiker wird im April 2027 für einige Zusatzkonzerte auf der Bühne stehen, wie heute bekannt wurde.
Die für den Herbst 2026 angekündigte "Lifelines"-Tournee des ehemaligen Smokie-Sängers Chris Norman (75) wird ausgeweitet. Der Konzertveranstalter Semmel Concerts hat acht Zusatztermine bekannt gegeben. Unter anderem in Berlin wird Norman jetzt noch ein zusätzliches Gastspiel geben. "Es gibt weitere Konzerte der Erfolgstournee: Aufgrund der großen Nachfrage mit einigen bereits lange vor Tourstart ausverkauften Konzerten setzt Chris Norman seine 'Lifelines'-Tour fort und kündigt Zusatztermine für das Frühjahr 2027 an", gab Semmel Concerts bekannt.