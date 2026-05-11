Die Deutschlandtournee von Ex-Smokie-Sänger Chris Norman ist größer geworden. Der Musiker wird im April 2027 für einige Zusatzkonzerte auf der Bühne stehen, wie heute bekannt wurde.

Die für den Herbst 2026 angekündigte "Lifelines"-Tournee des ehemaligen Smokie-Sängers Chris Norman (75) wird ausgeweitet. Der Konzertveranstalter Semmel Concerts hat acht Zusatztermine bekannt gegeben. Unter anderem in Berlin wird Norman jetzt noch ein zusätzliches Gastspiel geben. "Es gibt weitere Konzerte der Erfolgstournee: Aufgrund der großen Nachfrage mit einigen bereits lange vor Tourstart ausverkauften Konzerten setzt Chris Norman seine 'Lifelines'-Tour fort und kündigt Zusatztermine für das Frühjahr 2027 an", gab Semmel Concerts bekannt.

Dresden, Berlin, Oberhausen: "Lifelines"-Tournee wird auf den April 2027 ausgeweitet Norman wird laut Ankündigung am 4. April 2027 in Chemnitz auf der Bühne stehen, einen Tag später in Cottbus sowie am 7. April in Dresden. Als Nächstes ist für den 09. April nächsten Jahres in Oberhausen ein Zusatzkonzert terminiert. Am 13. April wird er in Bremen auf der Bühne stehen, am 15. April in Berlin, einen Tag später in Neubrandenburg und am 18. April in Rostock.

Schon zuvor war bekannt, dass Normans Tour am 8. Oktober 2026 in Gera beginnen und den Sänger unter anderem noch im Laufe des Monats Oktober nach Berlin, Frankfurt am Main und München führen wird. Nach dem letzten Oktober-Auftritt am 28. Oktober in Hamburg geht die Tour im April 2027 mit den heute bekannt gegebenen Zusatzkonzerten weiter.

Neues Album "Lifelines"

Chris Normans Album "Lifelines" ist seit dem März 2026 im Handel erhältlich und stieg nach Release direkt auf Platz sechs der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein. "Mein Album 'Lifelines' hat mir die wunderbare Möglichkeit gegeben, die verschiedenen Abschnitte meines Lebens noch einmal Revue passieren zu lassen und Songs zu singen, die mich während meiner gesamten musikalischen Laufbahn auf besondere Weise berührt haben", erklärte Norman selbst im Rahmen der Veröffentlichung seines jüngsten Tonträgers. Jeder Song soll dabei für eine "Station" im Leben des Sängers stehen und "einen roten Faden aus Erinnerungen, Emotionen und all den musikalischen Einflüssen, die Chris Norman im Laufe der Jahre geprägt haben", ergeben, hieß es noch in einer Mitteilung zur Ankündigung seiner Tour.

Chris Norman war einer der Gründungsmitglieder der legendären Band Smokie, die besonders durch ihren Hit "Living Next Door to Alice" in den 1970er Jahren weltweite Bekanntheit erlangt hatte. Gemeinsam mit Suzi Quatro sang er zudem den Hit "Stumblin' In". "Midnight Lady" aus dem Jahr 1986 war ein weiterer Erfolg.