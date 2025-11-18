Neue Konzepte für Fellbach: Das ist der neuen Fellbacher Stadtmarketing-Chefin wichtig

Die 37-jährige Sophia Mohr beginnt am 1. Januar ihre Tätigkeit als neue Geschäftsführerin des Vereins Stadtmarketing. Sie lebt seit 2020 in Fellbach.
Die beiden Vorgänger blieben lediglich ein Jahr oder etwas länger als Cheforganisatoren im Amt. Umso mehr hofft man in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nun auf ein wenig solidere Kontinuität in der Geschäftsführung des Stadtmarketings. Denn endlich ist die Vakanz vorbei. Zunächst einmal steht jedoch die Freude beim eingetragenen Verein im Vordergrund, der nun die Einstellung von Sophia Mohr als neue Geschäftsführerin bekannt gegeben hat. Sie wird vom 1. Januar kommenden Jahres an die operative Leitung des Vereins übernehmen.