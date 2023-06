8 Nina Siewert als Soko-Kommissarin Nele Becker Foto: Bavaria Fiction/Marcus Fenchel

Ein Gesicht des Stuttgarter Schauspiels ist sie schon, jetzt wird sie auch ein Gesicht der Stuttgarter Soko: Nina Siewert stößt als Nele Becker neu zum Team der Ermittler, das zum Auftakt der neuen Staffel einen Mord im Stadtpalais aufklären muss.









Stuttgart - Als sie elf war, nannte man sie Ninchen. Ihr Lieblingsgetränk war Eistee, zu ihrem Lieblingsessen kürte sie Spätzle mit Soß und zu ihren Lieblingsorten gleichermaßen Korb und Kalifornien. Das Fahrrad hielt sie für die beste Erfindung aller Zeiten – und was andere an ihr mochten, war „Offenheit und Fantasie“. Das jedenfalls notierte Ninchen vor fünfzehn Jahren und stellte sich damit als neue Detektivin der im Stuttgarter Römerkastell gedrehten Kinderkrimiserie „Ein Fall für B.A.R.Z“ vor – genregemäß in Form eines Steckbriefs, in dem sie auch gleich ihre Traumrolle festhielt. Am liebsten würde sie eine „reiche Diva“ spielen.