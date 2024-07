Folge 1: „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ (TV-Serie)

„Wer trifft den Geschmack der Gäste?“ Um diese Frage geht es in der gleichnamigen Sat.1-Kochshow mit Frank Rosin. Gegen wen er in der ersten Folge antrat, wie das lief – und um was es bei der Show überhaupt geht.

Egal, ob „The Taste“ oder „Das große Backen“, Koch- und Backshows erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Da dürfte es wohl kaum verwundern, dass Sat.1 nun mit einer neuen Show bei den Zuschauer punkten will: „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ mit Spitzenkoch Frank Rosin ist am 3. Juli beim Privatsender gestartet.

In der Show stellt sich der 57 Jahre alte TV-Koch einer neuen Herausforderung und duelliert sich wöchentlich mit einem Kontrahenten. Im Unterschied zu anderen Kochshows gibt es aber keine Fachjury, die am Ende die Kochkünste von Rosin und seinem Gegner bewertet, sondern 33 Gäste. In Folge 1 traf Rosin auf einen „The Taste“-Kollegen.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Wie funktioniert die Show?

Das Konzept der neuen Kochshow ist wie folgt: Zwei Köche müssen mit ihren Teams drei Gänge (plus Amuse-Gueule, also ein ist ein appetitanregendes, kleines und somit mundgerechtes Häppchen) für 33 Gäste zubereiten. Diese müssen dann entscheiden, bei wem es besser schmeckt und wer die besseren Gastgeberqualitäten, indem sie sich im Restaurant ihres Koch-Favoriten niederlassen.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Wie liefen Folge 1?

In Folge 1 forderte der fränkische Koch-Künstler Alexander Herrmann Rosin heraus. Bei jedem Gang war Kreativität gefragt, denn es gab nur jeweils ein Motto als Vorgabe. Erst hieß es „Im Wald“, dann „Crème de la Crème“ und zum Abschluss „Stammkneipen Halleluja“. Für jeden Gang hatten die berühmten Koch-Koryphäen nur eine Stunde Zeit.

Da zwei Köche 99 Speisen nicht unbedingt alleine zubereiten konnten, hatten sie Unterstützung. Rosin hatte seinen Chef de Cusisine, Oliver Engelke, dabei und wurde von Luca Maria Bottner und Andreas Schoibl, zwei Mitgliedern der deutschen Koch-Nationalmannschaft, unterstützt. Seinem Kontrahenten Herrmann und dessen Assistenten Sebastian Malzdorf standen Laura Loosli und Dominik Altorfer vom Schweizer Nationalteam zur Seite.

Am Ende hieß der Sieger: Frank Rosin. Der konnte sich gegen Herrmann, seinen alten Weggefährten, Freund und Konkurrenten am Herd, durchsetzen.

Der „Gruß aus der Küche“, ein Appetithappen auf Lachsbasis, brachte eine erste Einordnung. 19 Gäste nahmen in Rosins Restaurantbereich Platz, 14 mundete es bei Herrmann besser.

Bei „Im Wald“ lockte Rosin die Gäste mit seinem Rehrücken auf Rahmwirsing und mit Pilz-Pinienkern-Pistazien-Strudel vier neue Gäste und verlor nur einen an Herrmann.

Nach dem nächsten Gang, „Crème de la Crème“ wechselten acht Rosin-Kunden die Küchenfront Richtung Herrmann, der 17:16 in Führung ging. Rosin hatte Mousse au Chocolat gemacht, Hermann eine Schoko-Creme.

Bei „Stammkneipen Halleluja“ wurde es dann ernst. Rosin entschied sich, Schnitzelchen, Frikadelle und Kartoffelsalat zu machen. Hermann wählte als Kneipenmenü „Roastbeef mit Kartoffelstampf und Schmelzzwiebeln“. Am Ende wechselte nur einer von Rosins Gästen die Seite – zehn verließen allerdings Herrmann. Endstand also: 25:8 für Rosin.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Gegen wen tritt Frank Rosin noch an?

Bei „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ tritt Rosin im weiteren Verlauf der Show gegen folgende Kontrahenten an:

Ali Güngörmüs

Cornelia Poletto

Johann Lafer

Mario Lohninger

The Duc Ngo

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Was erwartet die Fans in Folge 2?

In Folge 2, die am 17. Juli zur Primetime bei Sat.1 zu sehen sein wird, fordert Ali Güngörmüs den Restaurantexperte Rosin heraus. Welche Zutat könnten die Spitzenköche spontan auf dreierlei Art zubereiten? Wie schmeckt der wilde Westen? Und darf es für einen Tag am Meer auch die Ruhrpott Currywurst sein? Diese Fragen werden in der Show beantwortet.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Wann wir die Sendung ausgestrahlt?

Die Kochshow läuft seit Mittwoch, 3. Juli, wöchentlich um 20.15 Uhr in Sat.1.

Hier eine Übersicht der Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 3. Juli 2024, 20.15 Uhr (Sat.1)

Folge 2: Mittwoch, 17. Juli 2024, 20.15 Uhr (Sat.1)

Folge 3: Mittwoch, 24. Juli 2024, 20.15 Uhr (Sat.1)

Folge 4: Mittwoch, 31. Juli 2024, 20.15 Uhr (Sat.1)

Folge 5: Mittwoch, 7. August 2024, 20.15 Uhr (Sat.1)

Folge 6: Mittwoch, 14. August 2024, 20.15. Uhr (Sat.1)

Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung sind die neuen Folgen exklusiv bei Joyn zu über Stream verfügbar. In Sat.1 werden sie außerdem jeweils in der folgenden Nacht zwischen 0 Uhr und 2.25 Uhr wiederholt.

„Wer kocht das Beste für die Gäste?“: Wer moderiert die Show?

Moderatorin der Sendung ist die 47 Jahre alte Jana Ina Zarrella. Die ehemalige „Love Island“-Moderatorin bringt kulinarische Erfahrung mit: Sie sitzt seit 2022 sie in der Jury der Vox-Kochshow „Grill den Henssler“.