Asiatische Kochkunst in einer Galerie

Neue Kochschule in Stuttgart

1 Qin Xie, die Chin genannt wird, bringt in der Galerie UKW ihren Teilnehmern asiatische Kochkunst bei. Foto: LICHGTUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eigentlich ist Qin Xie Unternehmensberaterin, aber als Köchin startet sie jetzt auch durch. In einer Galerie im Stuttgarter Westen eröffnet die 44-Jährige eine Kochschule, im Fernsehen macht sie Spätzle auf Chinesisch, ein Kochbuch hat sie auch geschrieben.















Für Qin Xie ist Essen immer eine schöne Erinnerung. In ihrer Familie wurde jedes Wochenende eine große Tafel für viele Freunde gedeckt. „Papa war ein leidenschaftlicher Koch“, erzählt die 44-Jährige, und sie war mit Begeisterung in der Küche dabei. Schon als Dreijährige wusch sie den Reis, mit sieben durfte sie ihn dann selbst garen. Und seither liebt sie es, „das Glück in den Gesichtern der Gäste zu sehen“, wenn alle gemeinsam essen, miteinander reden und lachen. Das Gefühl wird sie nun öfter genießen können – in ihrer neuen Kochschule im Stuttgarter Westen. Als Fernsehköchin tritt die Chinesin ebenfalls auf, ein Kochbuch hat sie auch schon geschrieben.

Dinner-Events im Wohnzimmer

Eigentlich ist Qin Xie als Unternehmensberaterin selbstständig. Im Jahr 1999 kam sie aus der Hauptstadt Chengdu der für ihre Küche berühmten Provinz Sichuan nach Deutschland. Nach ihrem Diplom zur Wirtschaftsingenieurin und Jobs bei Bosch und Heidelberger Druckmaschinen sattelte sie einen Master-Abschluss auf. Sinologie und ostasiatische Kunstgeschichte studierte sie dieses Mal, um ihr Heimatland „aus anderer Perspektive zu betrachten“. Hauptberuflich bereitet sie Mitarbeiter großer Konzerne auf ihre Einsätze in China vor. Nebenher führte sie ihre Familientradition weiter fort, veranstaltete zum Beispiel Dinner-Events in ihrem Wohnzimmer, für die sich lange Wartelisten bildeten.

Unter den Graffiti und Mangas der japanischen Künstlerin Shiro hat Qin Xie nun ihren Wok und einen Reiskocher aufgebaut. Dass sie ihren Traum von der Kochschule umsetzen kann, liegt auch an dem Unternehmer Uwe Seltmann, der in der Spittastraße die Galerie UKW für Urbane Kunst West betreibt. Keine High-End-Geräte, aber mehr Platz als in einer Garküche und somit genug für die Zubereitung „authentischer asiatischer Gerichte“ stehen ihr dort zur Verfügung. Zur Eröffnung kocht sie passend zur ausgestellten Street-Art natürlich Streetfood, und mit dem Winzer Moritz Haidle, der aus Jugendtagen noch die Spraydose beherrscht, wird ein kunstvoller Nachtisch aufgetischt. Mit einer weiteren Künstlerin plant sie Ende Juni eine ähnliche Veranstaltung.

Statt Ente süß-sauer eher Fusion-Food

Ente süßsauer steht bei Qin Xie nicht auf dem Programm ihrer Kochschule, aber dafür die Teigtaschen Dim Sum und Nudelgerichte. „Go Asia“ wird ein Kurs heißen, der als ein Streifzug durch Japan, Korea, Thailand und China angelegt ist. Viele Reisen hat Qin Xie unternommen, einen Fokus legt sie dabei auf die lokale Küche, besucht Restaurants, plaudert mit Köchen. Zu Hause kocht sie ihre Souvenirs nach, macht eigene Rezepte daraus. Fusion-Küche findet sie auch spannend, unter dem Motto „Schwaben trifft China“ verschmilzt sie nationale Spezialitäten. „Sichuan-Pfeffer meets Sauerkraut“ heißt ihr Kochbuch, das 2016 erschienen ist. In der Sendung „Kaffee oder Tee“ präsentierte sie diesen Februar ein Rezept für Spätzle mit Tofu und Erdnusssoße. Es wurde nach dem Auftritt gleich 30 000-mal aus dem Internet heruntergeladen. Am 30. Mai kocht sie wieder live im Fernsehen, weil die Zuschauer beim Südwestrundfunk mehr von ihrer Kochkunst gewünscht hätten, berichtet sie.

Wie ihr Vater scheint auch Qin Xie die Menschen glücklich zu machen. Probieren kann man von ihr bereits abgepackte Dim Sum mit einer Soße nach seinem Rezept oder Dandan-Nudeln, die es im neuen Stuttgarter Automatenladen Roberta Goods zu kaufen gibt. In der Woche gehen 50 Portionen weg, sie kommt kaum mit der Produktion nach. Chinchin Kitchen sowie Chinchin Event heißen ihre kulinarischen Unternehmungen nach dem Spitznamen Chin, den ihr die Familie gegeben hat. „Ich mag gerne verschiedene Sachen machen“, sagt sie, sowohl in der Beratung für Chinaeinsätze als auch in ihren Kochprojekten „stecken Herz und Blut drin“.

Eröffnung Die Kurse in der Kochschule Chinchin starten Ende Mai. Die Eröffnung in der Galerie UKW, Spittastraße 10, wird am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr gefeiert. Anmelden kann man sich unter: www.chinchin-event.com.