Neue Kirchenprojekte in Feuerbach: Warum Pfarrer Keil gar nicht genug Holz-Männle haben kann

In der Evangelischen Kirchengemeinde Feuerbach herrscht Aufbruchstimmung: Unter dem Motto „Wir bauen auf“ wirbt sie gleich für zwei Bauprojekte – und konnte dafür die IBA gewinnen.
Was haben die Männle und Mädle denn auf dem Altar zu suchen? Die bunten Holzfiguren mit den sympathischen Quadratschädeln aus dem Kreativatelier des BHZ in Feuerbach, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, sind stadtbekannt und an vielen Orten in Stuttgart präsent. Auf dem Altar einer Kirche hat man sie bisher jedoch noch nicht gesehen?