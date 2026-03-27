Neue Karriere für Eurovision-Star: Doppelte ESC-Gewinnerin Loreen möchte Schauspielerin werden

Die zweifache ESC-Siegerin Loreen veröffentlicht neue Musik. "Wildfire" ist ihr erstes Studioalbum seit neun Jahren. Doch die Schwedin hat bereits neue Pläne: Sie träumt von einer Karriere als Schauspielerin.
Loreen (42) veröffentlichte am Freitag (27. März) ihr neues Album "Wildfire" - das erste vollständige Studioalbum der schwedischen Sängerin seit neun Jahren. Zeitgleich mit dem Release ihres neuen Albums offenbarte die bisher einzige Frau mit zwei Siegen beim Eurovision Song Contest jedoch, dass sie sich einen Karrierewechsel wünscht.