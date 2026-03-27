Neue Karriere für Eurovision-Star: Doppelte ESC-Gewinnerin Loreen möchte Schauspielerin werden

Loreen (42) veröffentlichte am Freitag (27. März) ihr neues Album "Wildfire" - das erste vollständige Studioalbum der schwedischen Sängerin seit neun Jahren. Zeitgleich mit dem Release ihres neuen Albums offenbarte die bisher einzige Frau mit zwei Siegen beim Eurovision Song Contest jedoch, dass sie sich einen Karrierewechsel wünscht.

So soll auf ihre herausragende Musikkarriere als nächstes die Kinoleinwand folgen, wie sie in einem Interview mit "The Sun" erzählte. Ihr Schauspieldebüt in Schweden liegt bereits hinter Loreen: 2021 spielte sie in der schwedischen Netflix-Produktion "JJ+E Vinterviken" eine tragende Nebenrolle.

Loreen will "Superheldinnen mit Happy End" spielen

Über ihr Schauspieldebüt sagte sie nun: "Ich habe festgestellt, dass das Gehirn nicht zwischen Realität und Unwirklichkeit unterscheiden kann. Jede Emotion, die Sie in sich selbst verstärken, verstärken Sie also tatsächlich in Ihrem eigenen Körper." Sie fügte an: "Und wenn es also eine negative Erfahrung war - und es gab einige wirklich heftige Szenen -, musste ich eine Realität ausgraben und sogar nachbilden, die nicht real ist, und die hat sich in meinem Körper festgesetzt." Loreen erklärte, dass sie gerne Superheldinnen in Filmen mit Happy End übernehmen würde, und fügte hinzu, dass ihr die Idee, die Welt zu retten, sehr zusage.

Loreen erlangte im Alter von 20 Jahren in Schweden Berühmtheit. Angetrieben von ihrem Traum, Musikerin zu werden, nahm sie 2004 an Schwedens "Idol" teil und belegte den vierten Platz. Kurz nach ihrem Ausscheiden im Jahr 2005 veröffentlichte Loreen ihre erste Single, die den neunten Platz in den schwedischen Charts erreichte. Weltweit erlangte Loreen, die bürgerlich Lorine Zineb Nora Talhaoui heißt, 2012 Berühmtheit, als sie mit "Euphoria" erstmals den Eurovision Song Contest gewann. 2023 siegte sie beim ESC erneut - mit "Tattoo". Damit gewann sie den Wettbewerb als erste Frau der Geschichte zweimal. Ihre Musik wurde weltweit mehr als neun Milliarden Mal gestreamt, während "Tattoo" in über zehn Ländern die Radio- und Single-Charts anführte.