Sarah Connor zeigt sich auf einem neuen PETA-Plakat eingesperrt im Unterwasserkäfig. Mit der Aktion macht die Sängerin und Tierschützerin auf das Leid von Orcas und Delfinen in Marineparks aufmerksam.

Mit einer neuen Kampagne und vollem Körpereinsatz macht sich Sarah Connor (45) erneut für den Tierschutz stark. Bereits seit Jahren ist ihr Anliegen der Schutz von Meeressäugern wie Orcas und Delfinen. In Kooperation mit der Tierrechtsorganisation PETA veröffentlichte die Sängerin am Dienstag (21. Mai) ein Plakat, das aufrütteln soll.

Das Motiv zeigt Sarah Connor unter Wasser in einem Käfig eingesperrt. Die Aufnahme steht sinnbildlich für die Gefangenschaft von Orcas und anderen Meerestieren in Marineparks in Urlaubszielen. Wie es in einer Mitteilung heißt, bittet Sarah Connor und PETA namentlich den deutschen Reiseanbieter TUI, Marineparks mit gefangenen Meeressäugern aus ihren Urlaubsangeboten zu streichen. "TUI ist einer der letzten Reiseanbieter in Deutschland, die noch immer Zoos bewerben und finanziell unterstützen, in denen Orcas und andere Delfine gefangen gehalten werden", heißt es.

"Es ist an der Zeit, damit Schluss zu machen", so Sarah Connor. "Im Gegensatz zu den Behauptungen von Meeresparks wie 'SeaWorld' oder 'Loro Parque' sind die in den Meeres-Aquarien gefangenen Tiere nicht glücklich." Sie ergänzt emotional: "Ich bitte Sie als Mutter von vier Kindern und Bürgerin dieses Landes inständig: Fördern Sie stattdessen Projekte, die das Ziel haben, die gefangenen Orcas in betreute Schutzgebiete im Meer zu überführen, wo sie selbstbestimmt und in Semi-Freiheit leben können. Bitte hören Sie auf, das Leiden dieser wunderbaren, intelligenten Meeressäugetiere zu unterstützen."

Nicht die erste Aktion zum Schutz der Orcas

Tierfreundin und Unterwasserfan Sarah Connor setzt sich immer wieder für den Schutz von Meeressäugern ein und nutzt ihre Bekanntheit, um für ihr Anliegen zu werben. Im Oktober 2024 zwängte Connor sich in Berlin vor einem TUI-Reisebüro medienwirksam in ein kleines Aquarium. In der Hand hielt sie ein Schild mit der Aufschrift: "Lasst mich frei!"

Nun weist sie erneut darauf hin, dass sie während ihrer Arbeit als Tierschützerin selbst "mehrmals Zeugin pathologischer, zwanghafter Verhaltensweisen von eingesperrten Orcas und Delfinen" geworden sei. 2024 gründete die Sängerin gemeinsam mit Janek Andre die Iberian Orca Guardians Foundation (IOGF), die sich dem Schutz und Erhalt der stark vom Aussterben bedrohten Iberischen Orcas verschrieben hat. Die Stiftung verfolgt das Ziel, die Meeressäuger, die zwischen April und September in der Straße von Gibraltar leben, vor den zahlreichen Bedrohungen durch menschliche Aktivitäten zu schützen.