Sarah Connor zeigt sich auf einem neuen PETA-Plakat eingesperrt im Unterwasserkäfig. Mit der Aktion macht die Sängerin und Tierschützerin auf das Leid von Orcas und Delfinen in Marineparks aufmerksam.
Mit einer neuen Kampagne und vollem Körpereinsatz macht sich Sarah Connor (45) erneut für den Tierschutz stark. Bereits seit Jahren ist ihr Anliegen der Schutz von Meeressäugern wie Orcas und Delfinen. In Kooperation mit der Tierrechtsorganisation PETA veröffentlichte die Sängerin am Dienstag (21. Mai) ein Plakat, das aufrütteln soll.