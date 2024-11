Neue israelische Luftangriffe im Libanon: Libanon steckt in einem Tunnel der Gewalt

1 Rettungskräfte suchen nach einem israelischen Luftangriff in Beirut nach Opfern. Foto: dpa/Hussein Malla

Bei einem israelischen Luftangriff sterben in Beirut am Samstag zwanzig Bewohner eines Wohnhauses. Kritiker sprechen von „Massenmord“. Die USA versuchen eine Feuerpause zu erreichen.











Vier israelischen Raketen trafen das achtstöckige Wohngebäude im Herzen von Beirut morgens um vier Uhr und ohne Vorwarnung. In den Trümmern des Hauses in der libanesischen Hauptstadt starben mindestens zwanzig Zivilisten, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Israel hatte einen Anführer der iranisch unterstützten Hisbollah-Miliz in dem Gebäude töten wollen, doch nach Angaben der Gruppe hielt sich kein Mitglied in dem Haus auf. Kritiker werfen Israel vor, ein Massaker begangen zu haben.