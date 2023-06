1 Innenstädten steht ein Strukturwandel bevor. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Stuttgart - Nicht erst seit der Pandemie wird über einen massiven Rückgang der Besucherzahlen in den Innenstädten geklagt. Dieser Trend könnte sich jedoch nach der Pandemie verstärken. Die Verödung der Innenstadt ist in diesem Zusammenhang zum geflügelten Wort geworden. Armin Dellnitz, Stuttgarts oberster Touristiker und Marketing-Chef, bringt es auf den Punkt: „Die Innenstadt steht vor dramatischen Veränderungen, die sich erst in der Nach-Corona-Zeit zeigen werden.“ Um aber die Auswirkungen auf die Innenstadt proaktiv begleiten zu können, hat sich Dellnitz mit drei weiteren Partnern verbündet. Zusammen mit Citymanager Sven Hahn, Wirtschaftsförderin Ines Aufrecht und IHK-Präsidentin Marjoke Breuning geht die Stuttgart-Marketing GmbH nun das Projekt „Vitale Innenstadt“ an, um diesem Strukturwandel eine positive Richtung zu geben.