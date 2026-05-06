Vor einigen Tagen gab Yvonne Woelke (47) bekannt, sich von Peter Klein (59) getrennt zu haben. Im Rahmen eines Bühnenauftritts in Gelsenkirchen verriet Woelke der "Bild", derzeit keinerlei Frühlingsgefühle zu verspüren. Im Gegenteil, "bei mir ist gerade tote Hose". Dann fiel die Aussage, die die Trennung von Peter Klein enthüllte: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein."

Informierten Presseleute Peter Klein über Trennung? Klein selbst hat jetzt gegenüber RTL durchblicken lassen, dass er von der Trennung offenbar erst hinter den Kulissen des Auftritts in Gelsenkirchen erfahren hat, wo er selbst spontan im Publikum aufkreuzte. Und das nicht von Yvonne Woelke selbst. Der Ex-Mann von Iris Klein (58) wörtlich: "Ich hab's eigentlich durch die Fotografen und Presseleute erfahren. Da stehst du natürlich erstmal da wie bedröppelt und weißt überhaupt nicht, was passiert." Geknickt fügte er hinzu: "Ich mein, ich habe die Frau geliebt und ich liebe sie ja immer noch."

Trennung für Yvonne Woelke "eine Erleichterung"

Yvonne Woelke hingegen findet klare Worte. Im Interview mit RTL bezeichnet sie die Trennung als notwendigen Schritt. "Für mich ist es zunächst eine Erleichterung", sagte sie und betont, dass ein Schlussstrich zwar immer schmerze, sie diesen Zustand aber einem endlosen Hin und Her vorziehe. Für Kleins Reaktion zeigte sie wenig Verständnis. "Er tut ja gerade so, als ob ich auf dem 'Bild'-Renntag mit ihm die Beziehung beendet habe", bemerkte sie. Tatsächlich habe es bereits im Vorfeld Gespräche über bestehende Probleme gegeben.

Die Beziehung von Klein und Woelke verlief von Beginn an turbulent. Kennengelernt haben sie sich 2023 bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wo beide als Begleitpersonen von Kandidaten in Australien vor Ort waren. Kleins damalige Ehefrau Iris Klein - heute wieder unter dem Namen Iris Katzenberger bekannt - warf den beiden eine Affäre vor. Woelke und Klein wiesen das zunächst zurück. Erst nach der Scheidung gaben sie ihre Beziehung Ende 2024 öffentlich bekannt. Später traten sie gemeinsam in der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" auf.