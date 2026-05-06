Kurioses Liebes-Aus: Peter Klein hat vor einigen Tagen wohl erst von Medienvertretern erfahren, dass sich Yvonne Woelke von ihm getrennt hat.
Vor einigen Tagen gab Yvonne Woelke (47) bekannt, sich von Peter Klein (59) getrennt zu haben. Im Rahmen eines Bühnenauftritts in Gelsenkirchen verriet Woelke der "Bild", derzeit keinerlei Frühlingsgefühle zu verspüren. Im Gegenteil, "bei mir ist gerade tote Hose". Dann fiel die Aussage, die die Trennung von Peter Klein enthüllte: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein."