Vandalismus im Rems-Murr-Kreis Mehr als 70 Autos beschädigt

An einem Autohaus in Leutenbach haben Unbekannte einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Sie beschädigten sämtliche ausgestellten Fahrzeuge – ein in den Lack gekratztes Wort gibt den Ermittlern Rätsel auf.