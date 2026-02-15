Neue Idee für Regio Rad Stuttgart: Defibrillatoren statt Leihräder

Im Dezember diesen Jahres endet das regionale Radverleihsystem. Der Verein Solar Stuttgart sieht eine Lösung, um vorhandene Strukturen zu erhalten – und um Menschenleben zu retten.
Wie kann die für viel Steuergeld aufgebaute Infrastruktur für das Laden von elektrischen Rädern im Rahmen des regionalen Verleihprojekts Regio Rad Stuttgart erhalten werden? Mit dieser Frage hat sich der Verein Stuttgart Solar in den vergangenen Monaten auseinandergesetzt, und nun eine mögliche Lösung präsentiert: Defibrillatoren statt Leihräder.