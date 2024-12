Neue IBA-Geschäftsführerin: Kulturmanagerin soll bei IBA’27 mit Events punkten

1 Gabriele König hat lange Erfahrung bei der Zusammenarbeit von Kulturinstitutionen mit Verwaltung und Politik. Foto: Bild: privat/UM-WERBEPHOTOGRAPHIE.de

Nach dem gesundheitsbedingten Ausstieg ihrer Vorgängerin Karin Lang hat Gabriele König als neue Geschäftsführerin der IBA vor Weihnachten ihren ersten öffentlichen Auftritt.











Neben dem Intendanten Andreas Hofer hat die Internationale Bauausstellung IBA’27 in der Region Stuttgart auch eine für die wirtschaftliche und organisatorische Steuerung an der Spitze eine Geschäftsführerstelle. Nachdem die seit Mai 2020 amtierende Karin Lang aus gesundheitlichen Gründen aufhören muss, präsentiert sich am Freitag vor Weihnachten auf einer Pressekonferenz erstmals ihre Nachfolgerin Gabriele König: Die Kulturmanagerin und gebürtige Stuttgarterin, Jahrgang 1965, wird im März ihre Stelle antreten.