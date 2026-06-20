Dua Lipa und Callum Turner haben auf Sizilien drei Tage lang Hochzeit gefeiert. Jetzt hat die Sängerin ihr Chanel-Couture-Brautkleid gezeigt: handbestickt mit 480.000 Perlen und 25.000 Federn.

Es war nicht eine Hochzeit, sondern eine ganze Reihe von Feierlichkeiten: Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben sich das Jawort in einer ganzen Reihe von Feiern und Outfits gegeben. Nun hat die Sängerin auf Instagram das Kleid enthüllt, das sie beim Hauptfest am Samstag in Sizilien trug: eine mit Federn und Kristallen verzierte Haute-Couture-Robe von Chanel. Von den Details berichtet "Vogue".

Das Kleid stellte den Höhepunkt des modischen Hochzeits-Marathons dar: Die Chanel-Robe besitzt einen tief geschnittenen Rücken und mündete in eine ausladende, mit Federn bestückte Schleppe. Dazu trug Lipa ein mit Federn verziertes Kopfteil und einen langen, bestickten Schleier. Es handelt sich Chanel zufolge um das erste Haute-Couture-Brautkleid, das Matthieu Blazy für eine Freundin des Hauses entworfen hat.

Gefertigt wurde das Kleid in den Ateliers an der Pariser Adresse 31, Rue Cambon, unter Mitwirkung mehrerer Kunsthandwerksbetriebe. Es wurde vollständig von Hand mit 480.000 Perlen bestickt und zeigt Schmuckmotive, für die 1.155 Stunden Handarbeit aufgewendet wurden. Die Robe mit ihrer zwei Meter langen Schleppe wurde zudem mit 25.000 Federn unterlegt.

Offiziell getraut wurden der Popstar und der Schauspieler bereits am Sonntag, dem 31. Mai, bei einer privaten Zeremonie in London. Dafür wählte die Braut einen maßgefertigten Rock-Anzug aus der Couture-Linie von Schiaparelli sowie einen weißen Hut mit Krempe - eine Hommage an Bianca Jagger.

Drei Tage Feier in Sizilien

Am vergangenen Wochenende folgte das große Fest: ein dreitägiges Hochzeitsspektakel in Italien. Zum Willkommensumtrunk am Freitagabend in Palermo erschien Lipa in einem weißen Lederkleid von Bottega Veneta. Für den Hochzeitsbrunch am Sonntag entschied sich die frischvermählte Sängerin für ein transparentes, maßgefertigtes Kleid von Chloé aus Blumenspitze.

Die offiziellen Fotos des Paares stammen vom renommierten Fotografen David Sims. Lipa teilte mehrere Aufnahmen mit ihrem frischgebackenen Ehemann sowie Bilder von den Feierlichkeiten auf Instagram.

Elton John sang, Donatella Versace feierte

Über die Zeremonie selbst ist weiterhin wenig bekannt. Sie soll Berichten zufolge in der Villa Valguarnera stattgefunden haben, einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das auch als "kleines Versailles" bezeichnet wird. Laut "Vanity Fair" sang Elton John für das Paar "Your Song". Den Gästen wurden lokale Spezialitäten serviert, darunter Anelletti alla Norma (überbackene Pasta), Panelle (sizilianische Kichererbsen-Krapfen) und Crocché (Kroketten), zum Nachtisch gab es Cassata und Cannoli.

Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli xcx, Mark Ronson, Grace Gummer und Tame-Impala-Sänger Kevin Parker.

Kennengelernt hatte sich das Paar um das Jahr 2023 in London, später trafen sie über gemeinsame Freunde in Los Angeles wieder zusammen. Gegenüber der "British Vogue" fasste Lipa das Gefühl so zusammen: "Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu sehen und einfach, ich weiß nicht, für immer beste Freunde zu sein - das ist ein wirklich besonderes Gefühl."