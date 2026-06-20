Dua Lipa und Callum Turner haben auf Sizilien drei Tage lang Hochzeit gefeiert. Jetzt hat die Sängerin ihr Chanel-Couture-Brautkleid gezeigt: handbestickt mit 480.000 Perlen und 25.000 Federn.
Es war nicht eine Hochzeit, sondern eine ganze Reihe von Feierlichkeiten: Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben sich das Jawort in einer ganzen Reihe von Feiern und Outfits gegeben. Nun hat die Sängerin auf Instagram das Kleid enthüllt, das sie beim Hauptfest am Samstag in Sizilien trug: eine mit Federn und Kristallen verzierte Haute-Couture-Robe von Chanel. Von den Details berichtet "Vogue".