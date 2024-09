Neue Herr der Ringe-Filme: Wird Ian McKellen wieder zu Gandalf?

1 Ian McKellen als mächtiger wie liebenswerter Zauberer Gandalf. Foto: imago images/Everett Collection

"Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es für richtig hält." Aktuell stellt sich die Frage: Hält es Ian McKellen inzwischen für richtig, zu seiner Rolle als Gandalf zurückzukehren?











Die zweite Staffel der Serie "Die Ringe der Macht" ist gerade bei Amazon Prime Video an den Start gegangen, da erreichen Fans schon neue und buchstäblich zauberhafte Nachrichten aus Mittelerde. Schauspieler Ian McKellen (85), der sowohl in der Original-Trilogie als auch in den "Hobbit"-Filmen die Figur Gandalf verkörperte, könnte die Rolle auch in den unlängst angekündigten "Herr der Ringe"-Filmen von Andy Serkis (60) spielen. Dass McKellen diesbezüglich bereits angefragt wurde, verriet er nun im Gespräch mit der Seite "Big Issue". In Hinblick auf sein Alter mahnte er zugleich aber zur Eile.