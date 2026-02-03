Lange haben viele Nachbarn gegen die neue Heizzentrale im Herzen Echterdingens gekämpft. Die Bauarbeiten haben nun trotzdem begonnen. Wie ist die Stimmung?
Viel passiert nicht mehr an diesem kalten Freitagnachmittag auf dem abgezäunten und freigeräumten Baufeld. Wie berichtet hadern viele Anwohner mit der Energiezentrale im historischen Ortskern von Echterdingen neben Stephanuskirche, Zehntscheuer und Alter Schule. Die Bürgerinitiative Pro Historische Mitte hatte mehr als 700 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, Anwohner haben mit Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern gesprochen, immer wieder wurde auch öffentlich gegen die Pläne argumentiert. Am Ende scheint der Protest nun vergebens gewesen zu sein.