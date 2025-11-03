Daisy Ridley übernimmt in "Killa Bee" die Hauptrolle. Darin spielt sie eine Krankenschwester, die sich nachts in eine Profi-Kämpferin verwandelt. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr beginnen.
Daisy Ridley (33) hat eine neue Hauptrolle ergattert. Wie "Deadline berichtet, wird sie in "Killa Bee" eine Krankenschwester spielen, die gleichzeitig MMA-Kämpferin ist. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Bryony Tyrell, einer zweifachen Mutter mit einem Master-Abschluss in Krankenpflege. Tagsüber arbeitet sie auf der Intensivstation und setzt sich mit den Herausforderungen des britischen Gesundheitssystems auseinander. Nacht verwandelt sie sich in eine Ringkämpferin.