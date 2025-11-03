Daisy Ridley übernimmt in "Killa Bee" die Hauptrolle. Darin spielt sie eine Krankenschwester, die sich nachts in eine Profi-Kämpferin verwandelt. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr beginnen.

Daisy Ridley (33) hat eine neue Hauptrolle ergattert. Wie "Deadline berichtet, wird sie in "Killa Bee" eine Krankenschwester spielen, die gleichzeitig MMA-Kämpferin ist. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Bryony Tyrell, einer zweifachen Mutter mit einem Master-Abschluss in Krankenpflege. Tagsüber arbeitet sie auf der Intensivstation und setzt sich mit den Herausforderungen des britischen Gesundheitssystems auseinander. Nacht verwandelt sie sich in eine Ringkämpferin.

Die Krankenschwester aus Southampton begann während ihres Studiums, Kickboxen zu lernen. Sie arbeitete sich bis zum schwarzen Gürtel hoch, bevor sie sich anderen Kampfsportarten widmete. Tyrell begann als Amateurin an Wettkämpfen teilzunehmen, bevor sie in den Profibereich wechselte. Sie gewann mehrere Titel.

Dreharbeiten beginnen nächstes Jahr

Ridley sagte in einer Erklärung: "Bryonys Geschichte zeugt von außergewöhnlichem Mut und Durchhaltevermögen. Ihre emotionale und inspirierende Reise hat mich tief bewegt. Ich kann es kaum erwarten, ihre Lebensgeschichte auf die große Leinwand zu bringen."

Kenton Oxley sitzt auf dem Regiestuhl, das Drehbuch stammt von Ruth Sewell. Die Dreharbeiten beginnen im Frühling 2026. Ein Kinostart steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest.