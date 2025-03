Neue Grundschule in Waiblingen: Eine Schule ohne Notendruck – „Die Kinder sollen im Mittelpunkt stehen“

1 Vanessa Fernandez (links) und Andrea Schweikardt wollen mit anderen Müttern eine Freie Grundschule in Waiblingen eröffnen. Foto: Gottfried Stoppel

Weder Noten noch Hausaufgaben soll es an der Freien Grundschule Waiblingen geben. Die Initiatorinnen wollen mit ihrem speziellen Konzept Eltern und Kindern eine Alternative bieten.











Link kopiert



Das Leben ist kein Ponyhof – den Spruch bekommt so manches Kind zu hören, wenn es um die Schule geht. Kein Wunder, dass einige Kinder da ganz schnell die Lust am Lernen verlieren, findet Vanessa Fernandez. Die Waiblingerin kennt sich aus im Bildungswesen, schließlich hat sie selbst als Lehrerin an einer Realschule gearbeitet. „Es gibt viele Menschen an Regelschulen, die wertvolle Arbeit machen“, sagt sie.