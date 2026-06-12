Was haben Religion, Klimaschutz und Stadtbegrünung gemeinsam? Den nun eröffneten „Garten der Begegnung“ in Ludwigsburg, der mehr sein soll als eine reine Grünfläche.

„Sie können keine Bäume auf dem Dach einer Tiefgarage pflanzen.“ Aussagen wie diese durfte sich Ulrike Schmidtgen, Leiterin des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, zu Beginn des Projekts oftmals anhören. Denn auf der Fläche am Rathaushof in Ludwigsburg, auf der bislang das in die Jahre gekommene „Burkinische Dorf“ stand, sollte etwas Neues entstehen: der Garten der Begegnung.

Dass das sehr wohl möglich ist, zeigte sich am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Anlage. Dort, wo einst eher eine trockene Steinwüste war, gibt es nun Grünflächen, einen Spielplatz und neue Bäume.

Bäume auf der Tiefgarage

Dabei war das aus technischer Sicht nicht unbedingt das Einfachste: Unter der Fläche befindet sich die Rathausgarage. „Die größte Herausforderung war die geringe Überdeckung“, erklärt Schmidtgen. Für die Bäume musste ausreichend Wurzelraum geschaffen werden, ohne die statischen Anforderungen der Tiefgarage zu gefährden.

Außerdem mussten Pflanzen ausgewählt werden, deren Wurzeln nicht zu weit in die Tiefe gehen. Auch das zusätzliche Gewicht durch ausgewachsene Bäume, nasses Laub oder Schnee musste in die Planungen einbezogen werden. Am Ende sei jedoch alles nach Plan verlaufen. „Das Gesamtwerk begeistert mich. Es zeigt, was möglich ist, wenn man in den Austausch geht und miteinander kommuniziert“, betont Schmidtgen.

Ein Projekt von und für Zusammenarbeit

In den Austausch gehen und kommunizieren – genau das sei auch die Idee hinter dem gesamten Projekt gewesen. Es sollte ein Ort entstehen, an dem sich Menschen unterschiedlichster Kulturen, Religionen und Altersgruppen begegnen können, erklärte Bürgermeister Sebastian Mannl bei der Eröffnung.

Das sei laut Schmidtgen bereits während der Bau- und Planungsphase geschehen: Stadtverwaltung, Auszubildende, Vereine und Initiativen arbeiteten nämlich Hand in Hand. Mitgewirkt haben unter anderem die Deutsch-Ecuadorianische Gesellschaft, der Förderkreis Burkina Faso und der Dialog der Religionen.

Die verschiedenen Projektpartner feierten am Donnerstag gemeinsam die Eröffnung des „Gartens der Begegnung“. Foto: Simon Granville

Ein Platz für Klimaschutz und Religion

Neben der Begegnung spielt auch der Klimaschutz eine wichtige Rolle: Die frühere, weitgehend versiegelte Fläche wurde deutlich grüner gestaltet. 35 neu gepflanzte Bäume sollen künftig Schatten spenden und an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen. Passend dazu sollen Informationstafeln die Klimapartnerschaften mit Kongoussi in Burkina Faso und Ambato in Ecuador sichtbar machen.

Im Zentrum der neugestalteten Anlage entstand zudem ein Spielplatz mit Spielturm und Rutsche. Für Schmidtgen ein wichtiger Bestandteil des Konzepts: „Wir brauchen einfach einen Ort für alle Generationen“, sagt sie. Hier können die Kinder spielen, während die Erwachsenen miteinander ins Gespräch kommen.

Das Projekt ist allerdings noch nicht ganz abgeschlossen: Im südlichen Bereich des Parks soll künftig ein „Garten der Religionen“ entstehen, der den interreligiösen Dialog in Ludwigsburg sichtbar machen soll.

Unsere Empfehlung für Sie Antrag im Gemeinderat Diskussion um Garten der Religionen – FDP befürchtet Anstieg der Kriminalität Eigentlich ist der Solitudeplatz als Ort für den Garten der Religionen beschlossene Sache. Doch nun gibt es Widerstand gegen das Projekt auf dem Ludwigsburger „Problemplatz“.

Der Garten sollte ursprünglich auf dem Solitudeplatz entstehen. Nachdem aus Teilen der Bürger und des Gemeinderats diesen als „Problemplatz“ als Standort kritisierten, suchten die Verantwortlichen nach Alternativen und entschieden sich, den „Garten der Religionen“ in das Projekt am Rathausplatz zu integrieren.

Möglich wurde die Umgestaltung auch durch Fördermittel des Bundesprogramms „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“, das rund 80 Prozent der Kosten übernimmt. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für das Projekt auf etwa 225.000 Euro.