Was haben Religion, Klimaschutz und Stadtbegrünung gemeinsam? Den nun eröffneten „Garten der Begegnung“ in Ludwigsburg, der mehr sein soll als eine reine Grünfläche.
„Sie können keine Bäume auf dem Dach einer Tiefgarage pflanzen.“ Aussagen wie diese durfte sich Ulrike Schmidtgen, Leiterin des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, zu Beginn des Projekts oftmals anhören. Denn auf der Fläche am Rathaushof in Ludwigsburg, auf der bislang das in die Jahre gekommene „Burkinische Dorf“ stand, sollte etwas Neues entstehen: der Garten der Begegnung.