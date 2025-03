Neue Grenzgänger-Folgen im Mai: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz steigen wieder ins Wohnmobil

Die "Eberhofer"-Stars und langjährigen Freunde Sebastian Bezzel (53) und Simon Schwarz (54) begeben sich für neue Folgen von "Die Grenzgänger" bald wieder auf den TV-Bildschirmen auf Entdeckungsreise durch Bayern. Für die neue Route ihrer gemeinsamen Reisedokumentation haben sie dieses Mal besondere Orte gewählt: das Schloss Neuschwanstein, den Großmarkt in München, den Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg sowie die Bayerische Staatsoper in München.

Ab Mai im BR und in der ARD Mediathek

Der Bayerische Rundfunk strahlt die neuen Folgen von "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" ab 12. Mai aus. Die erste Episode, in der die beiden Schauspieler das Schloss Neuschwanstein besuchen, läuft am 12. Mai um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Es folgen immer montags zur Primetime am 19. Mai die Folge in der Münchner Großmarkthalle, am 26. Mai die Sendung zum Nürnberger Flughafen und am 2. Juni sind die beiden in der Bayerischen Staatsoper zu Gast.

Alle vier neuen Folgen der siebten Staffel sind vorab bereits ab 9. Mai als Stream in der ARD Mediathek abrufbar.

Spannend, erkenntnisreich und lustig

Wie schon in den vergangenen Jahren sind Bezzel und Schwarz wieder gemeinsam im Wohnmobil unterwegs. "Wie vielfältig und abwechslungsreich Lebensräume und -entwürfe von Menschen sein können, haben wir auch in dieser Staffel wieder erleben dürfen", fasst Bezzel das Erlebte zusammen:

"Von der Hochkultur an der Bayerischen Staatsoper über alltägliche Fragen, wo z.B. unser tägliches Obst und Gemüse eigentlich herkommt - beantwortet in der Münchner Großmarkthalle - bis hin zur Besichtigung des geschichtsträchtigen Schlosses Neuschwanstein und einem Einblick in die besonderen Herausforderungen am Flughafen Nürnberg speziell zur Urlaubszeit."

Vieles habe sie wieder zum Nachdenken gebracht, darüber, was im Leben wirklich zähle, ergänzt Schwarz. Es sei wieder eine sehr spannende, erkenntnisreiche, nachdenklich stimmende wie auch lustige Reise gewesen.