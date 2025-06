Neue Graffiti in Stuttgart-Ost: Auf Sicherheitsnadeln folgen 10 000 Ratten

1 Der Pfeil zeigt auf das Adressschild des evangelischen Oberkirchenrates. Foto: Sebastian Steegmüller

Unbekannte haben an der Gänsheide mehrere Mauern beschmiert. Die Sprayer haben sich offenbar gezielt Gebäude des evangelischen Oberkirchenrates ausgesucht. Die Polizei sucht Zeugen.











Egal ob an Fassaden, Briefkästen oder Parkscheinautomaten – quasi an jeder zweiten Ecke in Stuttgart-Ost haben Unbekannte in den vergangenen Wochen ein und dasselbe Motiv gesprüht: eine geöffnete Sicherheitsnadel, die allgemein als Symbol für Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Solidarität mit Minderheiten gilt. In der Gerokstraße im Stadtteil Gänsheide sind nun neue Graffiti aufgetaucht. „10 000 Ratten“ ist an vier Mauern zu lesen. Alle begrenzen Grundstücke des evangelischen Oberkirchenrates. Ein schwarzer Pfeil, der über einer der Schmierereien steht und auf ein Adressschild zeigt, suggeriert, dass sie ganz gezielt angebracht worden sind.