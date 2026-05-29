Neue GNTM-Liebe: Luis und Stella sind ein Paar

Bei "Germany's next Topmodel" hat es wieder gefunkt: Beim Screening zum Finale der 21. Staffel machte Halbfinalist Luis seine Beziehung zu Stella öffentlich. Es ist bereits das dritte Paar aus Heidi Klums Castingshow.
Beim Screening zum Finale von "Germany's next Topmodel" ging es am Donnerstagabend in Berlin nicht nur um die Entscheidung der 21. Staffel. Im Zoo Palast machten auch die beiden Kandidaten Luis (24) und Stella (21) ihre Beziehung öffentlich. Hand in Hand liefen die Nachwuchsmodels über den roten Teppich, wie ein Instagram-Video auf dem offiziellen "GNTM"-Account zeigt.