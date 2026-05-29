Neue GNTM-Liebe: Luis und Stella sind ein Paar

Bei "Germany's next Topmodel" hat es wieder gefunkt: Beim Screening zum Finale der 21. Staffel machte Halbfinalist Luis seine Beziehung zu Stella öffentlich. Es ist bereits das dritte Paar aus Heidi Klums Castingshow.

Beim Screening zum Finale von "Germany's next Topmodel" ging es am Donnerstagabend in Berlin nicht nur um die Entscheidung der 21. Staffel. Im Zoo Palast machten auch die beiden Kandidaten Luis (24) und Stella (21) ihre Beziehung öffentlich. Hand in Hand liefen die Nachwuchsmodels über den roten Teppich, wie ein Instagram-Video auf dem offiziellen "GNTM"-Account zeigt.

"Wir mögen uns ganz gerne" Die beiden hatten sich demnach während Heidi Klums Castingshow kennengelernt, kamen jedoch erst danach zusammen. Stella schied bereits in Folge acht aus, noch bevor die übrigen Models nach Los Angeles reisten. Luis erreichte das Halbfinale und belegte am Ende Platz vier. "Wir haben uns hier und da mal auf Events gesehen und immer besser kennengelernt und haben einfach gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen", berichtet Luis in dem Clip.

Während der Dreharbeiten war er nach eigenen Angaben noch in einer Beziehung, Ende März teilte er in einer Fragerunde auf Instagram mit, dass diese beendet sei. "Es ist noch relativ frisch. Wir schauen jetzt, was so kommt", erzählt Luis über seine neue Liebe. Mit großen Gefühlen halten sich die beiden öffentlich aber noch zurück: "Wir mögen uns ganz gerne." Weitere Details zu ihrer Beziehung wollen die beiden vorerst nicht nennen.

Schon das dritte Paar in drei Jahren

Seit drei Jahren treten bei "Germany's next Topmodel" auch männliche Models an - und seitdem ist aus jeder Staffel ein Paar hervorgegangen. Viertelfinalist Armin Rausch und Halbfinalistin Grace Zak aus der 19. Staffel hatten damals live im Finale ihre Beziehung bekannt gegeben und sind weiterhin zusammen. Gewinnerin Daniela Djokic und Samuel Dohmen aus der folgenden Staffel haben sich inzwischen getrennt. Chef-Jurorin Heidi Klum betont trotz all der Liebe regelmäßig, dass es sich bei ihrer Sendung um eine Modelshow und nicht um ein Dating-Format handelt.

Sie haben "GNTM" gewonnen

Erstmals wurde das Finale von "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr nicht live in Deutschland ausgetragen, sondern vorab in Los Angeles aufgezeichnet. Am Ende kürte Heidi Klum Aurélie (21) aus Pulheim und Ibo (21) aus Münster zu den Gewinnern der 21. Staffel. Beide zieren das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" und erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld.