Neue Gesichter: Diese TV-Shows starteten 2025 mit neuen Moderatoren

Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" geht es nach dem Abschied von Gottschalk, Schöneberger und Jauch am Samstag direkt mit einem neuen Team weiter. Auch in diesen Sendungen wurde im Laufe des Jahres an der Moderation gedreht.

2025 haben die Fernsehsender für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur so manche neue Sendung an den Start gebracht. Sie haben auch bei vertrauten Shows für Überraschungen gesorgt. Mehrere Moderationswechsel wirbelten altbekannte Sendungen ordentlich durcheinander.

Ehepaar Zarrella bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" Nach sieben Jahren und 48 Ausgaben haben sich Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) am 6. Dezember von ihrer RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" verabschiedet. Für Gottschalk war das besonders emotional: Der an Krebs erkrankte Entertainer feierte seine letzte große Samstagabendshow. Er will sich in den nächsten Monaten ganz seiner Genesung widmen. Bereits am 13. Dezember geht es jedoch auch ohne das Trio weiter. Dann sind Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (48), Michelle Hunziker (48) und das Magier-Duo "Die Ehrlich Brothers" das Team für den Abend.

Janin Ullmann bei "Temptation Island"

Janin Ullmann (44) sorgte im Jahr 2025 für ein regelrechtes Datingshow-Beben. Denn die bisherige "Make Love, Fake Love"-Moderatorin löste ganz unerwartet ihre Kollegin Lola Weippert (29) bei "Temptation Island - Versuchung im Paradies" und der VIP-Variante ab, die fünf Jahre lang ab der dritten Staffel durch die RTL+-Datingshow geführt hatte. Weippert fand aber schnell neue Jobs im Flirt-Universum. Sie übernahm die Moderation der neuen Datingshows "City of Love" (ARD Mediathek) sowie "FBoy Island" (Amazon Prime Video).

Sandra Safiulov bei "Make Love, Fake Love"

Die vakante Stelle von Janin Ullmann bei "Make Love, Fake Love" (RTL+) wiederum ging an Social-Media-Star und "Let's Dance"-Kandidatin Sandra "SelfieSandra" Safiulov (26). In der vierten Staffel, die am 4. Dezember startete, begleitet sie Elena Miras (33), die herausfinden muss, welche Kandidaten der Datingshow es wirklich ernst meinen und welche in Wahrheit vergeben sind. "Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht", verriet die 26-Jährige spot on news.

Arabella Kiesbauer bei "Kampf der Realitystars"

Auch die einstige Talkshow-Queen Arabella Kiesbauer (56) sorgte in diesem Jahr für eine große Überraschung. Sie übernahm im Frühjahr 2025 die Moderation der RTLzwei-Realityshow "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" und löste damit Cathy Hummels (37) ab. Seit Herbst führt Kiesbauer auch durch die österreichische Version von "Bares für Rares" (Puls 4) und folgte damit auf Roland Gruschka und zuletzt Willi Gabalier.

Victoria Swarovski bei "Top Dog Germany"

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (32) erhielt 2025 eine neue Aufgabe bei RTL: Sie war als Field-Reporterin bei der fünften Staffel von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" zu sehen. Im vergangenen Jahr hatte diese Rolle noch Laura Wontorra (36) übernommen.

Twenty4Tim bei "Reality Queens"

In einer Abenteuer-Reality-Show steht ebenfalls ein prominenter Moderationswechsel an: Social-Media-Star und Ex-Dschungelcamper Twenty4Tim (25) präsentiert die zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+). Damit übernimmt er das Zepter von Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (31), der 2024 die erste Staffel präsentierte. Damals gewann "GNTM"-Bekanntheit Theresia Fischer (33) die Dschungel-Challenge prominenter Frauen. Die Folgen mit Twenty4Tim sollen allerdings erst 2026 ausgestrahlt werden. Mit Kader Loth (52) gab der Sender immerhin schon die erste Kandidatin bekannt.