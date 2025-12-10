Neue Gesichter: Diese TV-Shows starteten 2025 mit neuen Moderatoren

Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" geht es nach dem Abschied von Gottschalk, Schöneberger und Jauch am Samstag direkt mit einem neuen Team weiter. Auch in diesen Sendungen wurde im Laufe des Jahres an der Moderation gedreht.
2025 haben die Fernsehsender für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur so manche neue Sendung an den Start gebracht. Sie haben auch bei vertrauten Shows für Überraschungen gesorgt. Mehrere Moderationswechsel wirbelten altbekannte Sendungen ordentlich durcheinander.