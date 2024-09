Neue Gesetzgebung geplant: Thailand will Glücksspiel legalisieren - bald Mega-Casinos?

Thailand will Glücksspiel legalisieren - bald Mega-Casinos?

3 Glücksspiel ist in Thailand bisher größtenteils verboten. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Während in Nachbarländern wie Myanmar und Laos riesige Casinokomplexe boomen, ist Glücksspiel in Thailand noch immer verboten. Das könnte sich bald ändern.











Bangkok - Die thailändische Regierung treibt Pläne voran, Glücksspiel in dem südostasiatischen Land zu legalisieren. Damit will sich das Land als führender Tourismus-Hotspot in der Region etablieren und zusätzliche Staatseinnahmen generieren. Die Regierungspartei Pheu Thai rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Legalisierung der bisher illegalen Aktivitäten sowie die Besteuerung von Spielcasinos künftig mehr als 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen könnten.