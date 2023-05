Neue Geschäftsführung in Rems-Murr-Kliniken

1 Marc Nickel (rechts) verlässt die Rems-Murr-Kliniken zum Ende des Monats. Landrat Richard Sigel (Mitte) vertraut die Geschäftsführung danach zumindest vorerst André Mertel an. Foto: Gottfried Stoppel

Der Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken ist auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden worden. Die Nachfolge von Marc Nickel tritt zum Monatsende André Mertel an. Im Kreistag gibt es zum Abschied Applaus.









Mit lang anhaltendem Applaus hat der Kreistag am Montagnachmittag in seiner Sitzung in Alfdorf Marc Nickel, den Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, verabschiedet. Zuvor hatte das Gremium seinem Wunsch stattgegeben, ihn nach sieben Jahren als Manager der vom Kreis getragenen Krankenhäuser von seinen Aufgaben zu entbinden.