London hat einen besonderen Platz im Herzen von Taylor Swift. Deshalb plant sie dort angeblich eine große zweite Feier nach ihrer Hochzeit mit Travis Kelce. Diese Stars könnten dabei sein.
Musik-Superstar Taylor Swift (36) und ihr Verlobter, der American-Football-Spieler Travis Kelce (36), sind in den vergangenen Tagen offenbar in London gesichtet worden. Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" in Erfahrung gebracht haben will, war der Trip nicht nur eine kleine Urlaubsreise für die beiden. Das Paar plant dem Bericht zufolge für August angeblich eine Hochzeitsfeier im Promi-Treffpunkt "The Chiltern Firehouse". Wenige Wochen zuvor wollen die beiden sich Medienberichten zufolge in New York das Jawort geben.