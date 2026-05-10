London hat einen besonderen Platz im Herzen von Taylor Swift. Deshalb plant sie dort angeblich eine große zweite Feier nach ihrer Hochzeit mit Travis Kelce. Diese Stars könnten dabei sein.

Musik-Superstar Taylor Swift (36) und ihr Verlobter, der American-Football-Spieler Travis Kelce (36), sind in den vergangenen Tagen offenbar in London gesichtet worden. Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" in Erfahrung gebracht haben will, war der Trip nicht nur eine kleine Urlaubsreise für die beiden. Das Paar plant dem Bericht zufolge für August angeblich eine Hochzeitsfeier im Promi-Treffpunkt "The Chiltern Firehouse". Wenige Wochen zuvor wollen die beiden sich Medienberichten zufolge in New York das Jawort geben.

Ein Insider sagte laut "The Sun": "London hat einen ganz besonderen Platz in Taylors Herz, und sie hat so viele britische Freunde, mit denen sie feiern möchte." Die angebliche Quelle fügte hinzu: "Travis und Taylor haben vor zwei Jahren nach ihren 'Eras'-Tourkonzerten in Wembley im Chiltern gefeiert, und es ist ein besonderer Ort für sie. Sie arbeiten an einem personalisierten Menü mit maßgeschneiderten Cocktails und sorgfältig ausgewählten Weinen." Zu den Gästen könnten unter anderem die britischen Stars Cara Delevingne, Kate Moss, Phoebe Waller-Bridge, Ed Sheeran und Stella McCartney gehören, heißt es weiter.

Hochzeit wird mit Spannung erwartet

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce wird wohl eines der größten Society-Events des Jahres. Wie die "Daily Mail" im April berichtete, sollen die "Save the date"-Einladungen Hochzeitsdatum und den Ort verraten haben. Demnach gibt sich das verlobte Paar am 3. Juli in New York City das Jawort. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Zuvor war spekuliert worden, die Sängerin und der Footballprofi könnten auf Swifts Anwesen in Rhode Island heiraten. Auch Tennessee und die Karibik wurden als mögliche Orte gehandelt. Sollte die Wahl tatsächlich auf New York fallen, dürfte das mit Swifts enger Verbindung zur Stadt zusammenhängen: Sie besitzt dort Immobilien, hält sich regelmäßig im Big Apple auf und widmete der Metropole mit "Welcome to New York" sogar einen eigenen Song.