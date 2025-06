Neue Gerüchte: Katy Perry und Orlando Bloom: Freundschaftliche Trennung?

1 Katy Perry und Orlando Bloom hatten 2016 zueinander gefunden. Foto: CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Die Beziehung zwischen Katy Perry und Orlando Bloom soll Geschichte sein. Allerdings gibt es angeblich kein böses Blut zwischen den beiden.











Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) haben angeblich ihre langjährige Verlobung gelöst. Gerüchte darüber, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen sei, gibt es schon länger. Nun sagte eine Quelle, die aus dem Umfeld der beiden stammen soll, "Us Weekly": "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber in freundschaftlichem Einvernehmen." Der Insider behauptete außerdem, dass die Trennung nicht überraschend gekommen sei. Seit Monaten habe es demnach Spannungen zwischen den beiden gegeben.