Prinz Harry ist in Großbritannien erneut in die Schlagzeilen geraten. Dieses Mal mit einer skurrilen Geschichte: Angeblich klingelte er auf der Suche nach einem Freund an falschen Türen.

Läuft Prinz Harry (40) durch London und klingelt auf der Suche nach einem Freund an falschen Türen? Diese skurrile Geschichte über den Royal, dessen Klage gegen die Herabstufung seiner Sicherheitsmaßnahmen gerade abgeschmettert wurde, macht in der britischen Boulevardpresse die Runde.

Laut "The Sun" soll sich Prinz Harry auf der Suche "nach einem Freund" befunden haben, als er vor kurzem in seiner Heimat zu Besuch war. Der Herzog von Sussex soll sein Glück "an mindestens drei Häusern" versucht haben, bevor er das richtige fand, behauptet das Blatt. "Ich glaube nicht, dass viele Leute einfach eine Straße entlanggehen und an Türen klopfen würden, schon gar nicht, wenn man sich nicht sicher fühlt", merkte demnach ein Anwohner an. Auch ein Bild einer Türüberwachungskamera lieferte "The Sun" mit, das den Royal zeigen soll.

Darum geht es im Sicherheitsstreit

Harry hatte im Streit um seine Sicherheitsmaßnahmen vor dem Berufungsgericht argumentiert, dass er in Großbritannien um seine Sicherheit und die seiner Familie fürchte. Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) sind 2020 als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurückgetreten und in die USA gezogen. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern in Montecito, Kalifornien. Der Sohn von König Charles (76) hatte nach seinem Umzug erfolglos versucht, eine Entscheidung anzufechten, die sein Sicherheitsniveau in seiner Heimat reduziert. Die Sicherheitsmaßnahmen für ihn werden aufgrund seiner seltenen Besuche in Großbritannien von Fall zu Fall bewertet.

Nachdem der Royal vor Gericht verloren hatte, wurde ein BBC-Interview mit ihm veröffentlicht. Darin offenbarte der Sohn von König Charles III. Details über sein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Harry sagte, der Monarch spreche nicht mit ihm "wegen dieser Sicherheitsgeschichte". Zudem erklärte er unter anderem zu einer möglichen Aussöhnung: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt."