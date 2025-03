Neue Geheimnisse im Arconia: Only Murders in the Building: Drehstart für die fünfte Staffel

"Only Murders in the Building": Drehstart für die fünfte Staffel

1 Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short (v.l.) kehren zurück. Foto: ddp/LMKMEDIA Ltd.

Der nächste Fall für das beliebte Podcast-Trio steht an: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Only Murders in the Building" haben begonnen.











Die Erfolgsserie "Only Murders in the Building" geht in die nächste Runde: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel des Hulu-Hits haben offiziell begonnen. Das teilten die Social-Media-Kanäle der Serie und des Streamingdienstes Hulu in einem gemeinsamen Instagram-Post mit. "Wir sind zurück in der Produktion", heißt es unter einem Foto, das die drei Hauptdarsteller Martin Short (74), Selena Gomez (32) und Steve Martin (79) zeigt.