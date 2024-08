Neue Gastro in Winterbach: Wo Burger mit Maultaschen und Rösti kombiniert werden

1 Melanie und Marcus Wörner betreiben von September an auch das Wörners in Winterbach. Foto: Frank Eppler

Melanie und Marcus Wörner aus Schorndorf expandieren. Zu ihrem Haubersbronner Gasthaus an der Wieslauf kommt von Sonntag an das Wörners in Winterbach. Ein ungewöhnlicher Luxus macht das möglich.











Wer im Gastronomiebereich von sich behaupten kann, er habe mehr Angestellte als nötig, ist in einer luxuriösen Situation. Bei Marcus und Melanie Wörner ist das der Fall. Sie eröffnen – auch aus diesem Grund – am 1. September ein neues Lokal in Winterbach. Das Ehepaar betreibt bereits das Gasthaus an der Wieslauf im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn, das gerade zehn Jahre alt geworden ist.