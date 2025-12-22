In Böblingen bietet ein neues Restaurant vietnamesische Küche und aufwendig inszeniertes Sushi. Die Inhaber stecken viel Herzblut in ihr Konzept und wollen selbst ausbilden.
Tien Loc Nguyen und Benjamin Schneider haben Anfang Dezember das Restaurant Ginza Dining in Böblingen eröffnet. Es ist nicht das erste gastronomische Projekt, dass das Paar gemeinsam stemmt. Auch in Kirchheim (Kreis Esslingen) gibt es seit anderthalb Jahren nämlich ein Ginza Dining. Dort – wie auch in Böblingen – gibt es vietnamesische Küche und Sushi. Lange haben die beiden bei Mercedes gearbeitet, doch ihre wahre Leidenschaft haben sie in der Gastronomie gefunden.