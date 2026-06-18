Neue Fußballsaison: Warum die A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen heikle Post erwartet

Schon vor dem Relegationsfinale ist klar, dass sich bei der Einteilung ein Problem ergibt. Müssen mehrere Vereine zwangsweise die Staffel wechseln? Und falls ja, wen wird es treffen?

An diesem Wochenende noch die letzten Relegationsspiele, und dann: Sommerpause gleich Fußballpause? Was auf dem Rasen gilt, dürfte sich für alle A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen hinter den Kulissen als Irrtum erweisen. Denn klar ist: Sie werden in den nächsten Tagen vom Verband Post erhalten. Und deren Inhalt hat Aufregerpotenzial. Für die nächste Saison gibt es ein Problem. Stichwort Einteilung der Staffeln. Kommt es zu zwangsweisen Umgruppierungen?

Bisher ging sich die Sache ganz gut aus. In der Staffel 1 die Vereine vom Neckar und aus dem Stuttgarter Norden, in der Staffel 2 jene von den Fildern bis zur Waldebene, in der Staffel 3 die Kreis-Böblingen-Teams. So entstand ein geografisches Gleichgewicht. Eines, das nun jedoch ins Kippen gerät. Schuld ist die Abstiegssituation aus der Bezirksliga, aus der es heuer nur für einen Stuttgarter (Croatia), aber gleich drei Böblinger Vertreter (Dagersheim, Nufringen, Oberjettingen) in den Fahrstuhl nach unten geht. Wenn nicht sogar vier. Der SV Rohrau spielt an diesem Samstag noch gegen Türkspor Stuttgart um den Klassenverbleib (17 Uhr in Plattenhardt).

Entsprechend ergibt sich eine Zahl von fortan 18 oder 19 Böblinger A-Kreisligisten – was für eine Staffel zu viel ist. Die Sollstärke liegt bei 16. Das für 2026/2027 vorgesehene Konstrukt lautet: drei Staffeln, dreimal 16 Mannschaften. Eine notgedrungene Abweichung davon wird nur dann erfolgen, wenn der Landesligist TV Echterdingen sein Relegationsfinale am Sonntag (15 Uhr in Dagersheim gegen den SV Ebersbach) verliert und damit seine bisher in der Bezirksliga kickende „Zweite“ zum zusätzlichen A-Kreisligisten macht. In diesem Fall würde die Böblinger Staffel ausnahmsweise mit einem 17er-Feld spielen.

So oder so ist jedoch klar, dass es zu einem Böblingen-Überhang kommt. Folge eins: Böblingen-Teams werden die Staffel wechseln müssen – abhängig von den oben genannten Einflussfaktoren mindestens eines und maximal drei. Und zwar hinüber in die Staffel 2, die räumlich noch am nächsten liegt. Wobei der SV Oberjesingen (Team eins oder Team zwei) schon sicher dazu zugehört, weil er in der Liga nach dem Aufstieg seiner Reserve nun mit zwei Mannschaften vertreten ist und nicht beide in derselben Staffel spielen können.

Folge zwei: Spätestens daraus resultiert wiederum in der A2 eine Überzahl. Eine, die Folge drei, schließlich durch Verschiebungen von der A2 in die A1 behoben werden wird. Kurzum: Manch ein Teilnehmer wird sich von Ende August an, wenn die neue Punkterunde beginnt, auf ganz neue Gegner und neue Fahrtwege einstellen müssen. Welche, die er aktuell vermutlich noch gar nicht auf der Rechnung hat.

Die spannende Frage ist: Wer? Wen trifft es? Heißen die Begegnungen künftig nicht mehr TSV Waldenbuch gegen TSV Schönaich, sondern TSV Waldenbuch gegen Spvgg Möhringen? Oder nicht mehr FV Germania Degerloch gegen TSV Rohr, sondern FV Germania Degerloch gegen SSV Zuffenhausen?

„Das Ziel ist Freiwilligkeit. Das wäre uns wichtig“, sagt Ulrich Probst, Spielleiter im Fußballbezirk. Sprich: Er und seine Mitstreiter hoffen, dass sich der ein oder andere im Bedarfsfall freiwillig für einen Staffelwechsel entscheiden wird. Frei unter dem Motto: Warum nicht mal was Neues versuchen? Neue Gegner und wer weiß: vielleicht ja auf diesem Weg neues Glück. Und damit zurück zum eingangs erwähnten Schreiben, das den Vereinen nach Abschluss der Relegation und dann definitiver Ausgangslage zugehen wird. Mit der bereits kompletten Verabschiedung in die Pause sollte also besser jeder noch ein bisschen warten.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen: Im Zweifel zwangsweise Umverteilungen

Sollte das mit der geräuscharmen Lösung indes nicht klappen, kündigt Probst schon einmal an, was als Ultimo Ratio nicht erspart bliebe: „Im Zweifel müsste der Bezirksvorstand Vereine umgruppieren.“ Kleiner Vorabhinweis dazu: Den etwaigen „Biss in einen solchen sauren Apfel“ habe das Starterfeld in Kauf genommen. Auf dem Staffeltag im vergangenen Sommer hatten alle Anwesenden das Modell der sogenannten Poolung abgenickt. Heißt: dass am Ende alle qualifizierten Mannschaften, diesmal also 48 oder 49, erst einmal in einen Topf kommen und dann gleichmäßig auf die drei Staffeln verteilt wird – und dass nicht die Wahrung der geografischen Zuordnung als schlagendes Kriterium gilt.

Letzteres hätte eine gegebenenfalls stark unterschiedliche Absteigerzahl in den einzelnen Staffeln als Nebenwirkung gehabt.

Staffel-Zuordnung nach jetzigem Stand

Staffel 1 (13 bis 15 Teams)

SG Weilimdorf, TSV Münster, TV 89 Zuffenhausen, Sportvg Feuerbach, SSV Zuffenhausen, TSV Uhlbach, TV Zazenhausen, SV Prag Stuttgart, SG Stuttgart-West, TSV Mühlhausen, SV Sillenbuch II, SKG Botnang, Relegationsgewinner TSV Weilimdorf II/ASV Botnang II. Zudem Türkspor Stuttgart im Fall des Scheiterns in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. Zudem TSV Rohr II im Fall des Aufstiegs über die Relegation aus der Kreisliga B.

Staffel 2 (15 bis 17 Teams)

Croatia Stuttgart, GFV Ermis Metanastis Stuttgart, ABV Stuttgart, FV Germania Degerloch, Spvgg Stetten, SV Hoffeld, KF Kosova Bernhausen, TSV Rohr, SV Sillenbuch, SV Vaihingen II, KV Plieningen, Spvgg Möhringen, Tunaspor Echterdingen, Omonia GFV Vaihingen, Sportvg Feuerbach II. Zudem TV Echterdingen II, falls dessen erste Mannschaft aus der Landesliga absteigt. Zudem MK Makedonija Stuttgart im Fall des Siegs in der Abstiegsrelegation.

Staffel 3 (18 oder 19 Teams)

TSV Dagersheim, SV Nufringen, VfL Oberjettingen, Spvgg Aidlingen, FSV Deufringen, SV Oberjesingen, GSV Maichingen II, TSV Waldenbuch, TV Altdorf, VfL Sindelfingen II, TSV Schönaich, TV Nebringen, TSV Kuppingen, SV Böblingen II, SGM Gäufelden, FV Radnik Sindelfingen, SV Oberjesingen II, Relegationsgewinner Spfr. Kayh/Spvgg Weil im Schönbuch II. Zudem SV Rohrau im Fall des Scheiterns in der Abstiegsrelegation aus der Bezirksliga.