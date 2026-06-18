Neue Fußballsaison: Warum die A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen heikle Post erwartet

Schon vor dem Relegationsfinale ist klar, dass sich bei der Einteilung ein Problem ergibt. Müssen mehrere Vereine zwangsweise die Staffel wechseln? Und falls ja, wen wird es treffen?
An diesem Wochenende noch die letzten Relegationsspiele, und dann: Sommerpause gleich Fußballpause? Was auf dem Rasen gilt, dürfte sich für alle A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen hinter den Kulissen als Irrtum erweisen. Denn klar ist: Sie werden in den nächsten Tagen vom Verband Post erhalten. Und deren Inhalt hat Aufregerpotenzial. Für die nächste Saison gibt es ein Problem. Stichwort Einteilung der Staffeln. Kommt es zu zwangsweisen Umgruppierungen?