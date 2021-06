1 Sofern es Corona dann wieder erlaubt, wird im Bezirk Stuttgart am 29. August Saisonstart sein. Foto: Baumann

Die Vereine aus Stuttgart und von den Fildern haben abgestimmt – und zwar anders, als man es sich in der Chefetage des Bezirks erhofft hatte.

Filder/Stuttgart - Die Verantwortlichen im Fußball­bezirk Stuttgart hatten ja schon einen Vorgeschmack erhalten, wie die Sache laufen könnte. Nun ist klar: die Anzeichen haben nicht getrogen. So wie zuletzt in der Verbands- und Landesliga, so nun auch in der Bezirksliga und den Kreisligen: Die Vereine stellen sich gegen den Funktionärswunsch, die nächste Saison mit einem veränderten Spielsystem und einer reduzierten Zahl der Spieltage zu bestreiten. In einer aktuellen Umfrage unter den betroffenen Clubs der Landeshauptstadt sowie der angrenzenden Filder-Kommunen hat sich ebenfalls eine Mehrheit für die Beibehaltung des traditionellen Wettbewerbsmodus’ ausgesprochen. Heißt: wie gehabt ein Vollprogramm mit Hin- und Rückrunde. Eben so wird es damit umgesetzt.

„Wir hätten es gerne anders gehabt. Aber wenn sich die Mehrheit so entscheidet, dann ist es halt so“, sagt Michael Spörer, der Vorsitzende des Bezirks. Enttäuschender ist für ihn weniger das Ergebnis als die geringe Beteiligung. Von den bisher 117 Mannschaften im Männerspielbetrieb haben lediglich 45 ihr Stimmrecht genutzt. Unter dem Strich steht ein Votum von 28:17 für ein Weiter im alten System. Spörer hätte vor allem aus einem Grund das Alternativmodell bevorzugt, demzufolge lediglich eine Einfachserie gespielt und die Starterfelder danach in Aufstiegs- und Abstiegsrunden unterteilt worden wären: In nach wie vor ungewissen Coronazeiten hätte man sich dadurch vorsorglich Luft im Terminplan verschafft. Bei dieser Variante hätte es zum Beispiel in der Bezirksliga nur 22 statt 30 Spieltagen gegeben.

Start am 29. August

Ebenfalls fix sind mit dem jetzigen Beschluss die zeitlichen Eckdaten für die kommende Runde: Beginnen wird diese im Bezirk Stuttgart gemäß einer nochmals überarbeiteten Fassung am Sonntag, 29. August. Winterpause wird in allen Staffeln mit maximal 16 Mannschaften vom 6. Dezember bis einschließlich 12. März sein – in den größeren Staffeln (Kreisliga A 2 und Kreisliga B 1) vom 20. Dezember bis einschließlich 26. Februar. Der letzte Ligaspieltag ist jeweils für den 12. Juni 2022 angesetzt. Danach folgen als Relegationstermine der 15., 18. und 26. Juni. Gespielt wird unter anderem auch am Gründonnerstag und am Pfingstsamstag. Endgültig verabschieden will der Bezirk diesen Zeitplan auf einer Vorstandssitzung am Donnerstag.

Für die Frauen und im Juniorenbereich wäre es aufgrund der dort kleineren Teilnehmerfelder eh beim bisherigen Spielsystem geblieben. In diesen Fällen steht eine Veröffentlichung des Rahmenterminplans noch aus. Der Auftakt dürfte wie in der Vergangenheit kurz nach den Sommerferien sein, also erst in der zweiten September-Hälfte.