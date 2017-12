Neue Funktion Was bald bei WhatsApp passiert, wenn Sie Ihr Handy schütteln

Von mrz 09. Dezember 2017 - 20:12 Uhr

WhatsApp bietet bald eine Schüttel-Funktion an. Foto: dpa

Mal wieder eine neu Funktion bei WhatsApp. Bald kann man beim Benutzen des Messengers das Handy schütteln – und es passiert etwas. Was passiert, lesen Sie hier.

Stuttgart - WhatsApp ist der erfolgreichste Messenger-Dienst der Welt. Und bringt nun eine neue Beta-Version heraus. Darin sind gleich mehrere neue Funktionen versteckt - unter anderem eine Support-Funktion, die man durch Schütteln des Smartphones auslösen kann.

Schüttelt man das Handy während man sich in einem WhatsApp-Chat befindet, wechselt der Messenger in den Hilfe-Modus.

Was dann passiert, dient dem Service-Gedanken. Es öffnet sich ein „Kontakriere-Uns“-Fenster, wie das „Chip-Magazin“ berichtet. In diesem Fenster kann man seine automatisch generierte Fehlermeldung an den Messenger-Dienst schicken.

Ein weiteres neues Feature soll sein, dass es bald eine Gruppen-Videoanruf-Funktion geben soll. Und zwar nicht nur für iOS, sondern auch für Android.

Wann die neuen Funktionen endgültig für alle Nutzer an den Start gehen, ist aktuell aber noch offen.