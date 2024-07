Extrem hohe Waldbrandgefahr Wo brennt es derzeit in Südeuropa?

Vor allem in Griechenland bleibt die Waldbrandgefahr aktuell sehr hoch. Binnen weniger Tage sind mehr als 50 größere Brände ausgebrochen. Auch in anderen Ländern Europas brennt es. Und was tun die einzeln Länder gegen die Waldbrandgefahr? Eine Übersicht.