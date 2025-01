Ärger über Gaffer nach Unfall in Leonberg-Gebersheim Gelacht, gefilmt und fotografiert

Im Leonberger Teilort Gebersheim kracht am Mittwochmorgen, 15. Januar, ein 18-Jähriger mit seinem Auto bei Eisglätte in eine Straßenlaterne. Was dann folgt, treibt ihm und auch seiner Mutter die Zornesröte ins Gesicht.