Neue Freundin? „Schweinsteiger tauscht Rolex-Uhr gegen Casio“

Nach neun Jahren Ehe steht das einstige Vorzeigepaar der Sportwelt offenbar vor dem Ehe-Aus. Die Gerüchte über eine endgültige Trennung zwischen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) und der ehemaligen Tennis-Weltranglistenersten Ana Ivanovic (37) haben sich verdichtet. Das Management des Ex-Fußballers schweigt allerdings weiterhin und will entsprechende Berichte weder bestätigen noch dementieren, während sich die Social Media Community mit Ivanovic solidarisiert.

„Er hat eine Rolex-Uhr gegen eine Casio getauscht“, kommentiert ein Instagram-User mit dem Pseudonym „hochzeitsredner_und_saenger“ – eine Anspielung auf den Songtext von Shakira, in dem die Sängerin ihrem Ärger über den Ex Gerard Piqué (38) Luft macht. Der frühere spanische Nationalspieler war vor seiner Trennung fremdgegangen. „Schweinsteiger: Liebes-Doppel“ bei seiner Neuen“, kommentiert indes ein österreichisches Nachrichtenportal die aktuell pikante Situation.

Schweinsteigers neue Freundin auf Mallorca?

Fotos und ein Video sollen Schweinsteiger mit einer anderen Frau am Strand von Illetes auf Mallorca zeigen. Auf den Aufnahmen ist ein Paar zu sehen, das an einem Strand auf einem roten Handtuch liegt, miteinander turtelt und sich küsst. Weitere Schnappschüsse zeigen die beiden Hand in Hand am Strand entlang gehen. Obwohl die Bilder nicht scharf genug sind, um den ehemaligen Weltmeister eindeutig zu identifizieren, soll es sich laut „Bild“ um den Fußballer handeln. Auch die typische Schweini-Frisur deutet darauf hin.

Bei der mutmaßlichen neuen Partnerin handelt es sich laut Berichten um eine 37-jährige Bulgarin mit dem Vornamen S. – die Blondine ist unter anderem als Gymnastik-Influencerin tätig. Die verheiratete Zweifach-Mutter soll Schweinsteiger über ihre Kinder kennengelernt haben, die dieselbe Privatschule bei Palma besuchen wie die Söhne des Ex-Fußballers.

Auch S. ist Mutter zweier Kinder. Ihr wohlhabender mallorquinischer Ehemann ist in der Kulturbranche tätig und gehört einer auf der Insel seit Generationen gut vernetzten Familie an. Mittlerweile soll das Paar ebenfalls getrennt sein, nachdem an der vornehmen Privatschule angeblich schon seit Monaten heftig getuschelt wurde.

Ivanovic-Botschaft bei Instagram

Laut Medienberichten soll Schweinsteiger bereits aus dem gemeinsamen Haus in Palmas Villenviertel Son Vida ausgezogen sein. Und nach tagelangem Schweigen meldete sich Ivanovic nun erstmals wieder auf Instagram zurück: Der Hausgerätehersteller Haier, für den sie als Markenbotschafterin tätig ist, veröffentlichte ein Video mit der Sportlerin, das auch sie auf ihrem Profil teilte. Zur Situation der Ehe sagte sie darin allerdings nichts.

Social-Media-Reaktionen auf Schweinsteiger und Ivanovic

Die Reaktionen der Fans auf die Trennung sind indes eindeutig: Unter Ivanovics Instagram-Posts häuften sich schnell die ersten Kommentare, in denen viele User ihr Mut zusprechen und sich fassungslos zeigen. „Du bist eine wunderschöne, kluge und herzliche Frau. Dass er dich verlassen hat, ist für viele Menschen unfassbar“, kommentierte ein Nutzer. „Du bist unglaublich, Ana. Er verdient dich nicht“, meinte ein anderer.

Schweinsteiger hingegen kommt in den sozialen Netzwerken nicht gut weg. „Wie kann man seine Frau und noch dazu so eine tolle Frau mit 3 kleinen Kindern verlassen?“, fragt eine Nutzerin und spricht damit wohl für viele Kommentatoren. Andere diskutieren, ob er die mutmaßliche neue Beziehung den Kindern zuliebe hätte geheim halten sollen.

Einige Nutzer verteidigen den Ex-Fußballer jedoch auch: „Wir sehen alle nur bis zur Haustür. Was dahinter passiert weiß keiner“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Lasst ihn doch mal in Ruhe! Ihr wisst doch gar nicht, was bei ihm privat los ist.“

Aus für „Traumpaar“ Schweinsteiger-Ivanovic?

Hochzeit: 2016 in Venedig nach einem Jahr Beziehung

Kinder: Drei gemeinsame Söhne (2, 6 und 7 Jahre alt)

Wohnort: Villa im Nobelvorort Son Vida auf Mallorca

Gemeinsame Projekte: Werbegesichter für ein Modelabel

Vermögen: Beide gelten als Multimillionäre

Nationalitäten: Schweinsteiger (Deutsch), Ivanovic (Serbisch)

Alter: Schweinsteiger 40 Jahre, Ivanovic 37 Jahre

Peinliche Situation auf Mallorca

Vor Pfingsten soll die mutmaßliche neue Schweinsteiger-Freundin S. den Vater von Ana Ivanovic bei der Abholung der kleinen Kinder an der Schule auf Mallorca nur knapp um wenige Minuten verpasst haben.

Es dürfte nun fraglich sein, ob die Mutter an der Situation auf der Insel festhalten oder lieber in ihre Heimat Belgrad ziehen will. Allerdings verteilen spanische Gerichte das Sorgerecht bei Scheidungen prinzipiell immer gleichberechtigt auf beide Elternteile. Es ist üblich, dass die Kinder zwischen der Wohnung von Mutter und Vater tageweise oder wochenweise hin und her pendeln.