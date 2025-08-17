Neue Fotos vom Set: Der Teufel trägt Prada 2: Kenneth Branagh wird Mirandas dritter Mann

Neuigkeiten vom "Der Teufel trägt Prada 2"-Set: Kenneth Branagh wird offenbar Miranda Priestlys dritter Ehemann. Gemeinsam mit Meryl Streep wurde der Schauspieler nun bei Dreharbeiten in New York City abgelichtet.

Von den Dreharbeiten zum Sequel von "Der Teufel trägt Prada" gibt es fast täglich neue Fotos und Schlagzeilen - und jetzt gibt es eine echte Neuigkeit: Kenneth Branagh (64) wird offenbar als dritter Ehemann von Miranda Priestly zu sehen sein. Der britische Schauspieler wurde beim Dreh an der Seite von Meryl Streep (76), die erneut in die Rolle der "Runway"-Chefredakteurin schlüpft, fotografiert.

Auf den Fotos sind die beiden elegant gekleidet - Streep in einer glamourösen roten Robe und Branagh im klassischen Smoking - in den Straßen New Yorks unterwegs. Im selben Kleid wurde Streep bereits Anfang August bei Dreharbeiten am American Museum of Natural History fotografiert.

Kenneth Branagh spielt laut "Daily Mail" den Nachfolger von Miranda Priestlys zweitem Ehemann Stephen, der im Originalfilm von James Naughton (79) verkörpert wurde. In erster Ehe war Miranda mit einem britischen Rockstar verheiratet, der der Vater ihrer inzwischen erwachsenen Zwillingstöchter Caroline und Cassidy ist.

Neben Meryl Streep kehren auch die übrigen Publikumslieblinge für die Fortsetzung zurück: Anne Hathaway (42) als Andy Sachs, Emily Blunt (42) als frühere Rivalin Emily Charlton sowie Stanley Tucci (64) als Nigel. Hathaway wurde kürzlich vor Mirandas Haus gesichtet, wo Branaghs Figur die Tür öffnete - ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Dynamik zwischen Miranda, Andy und ihrem Ehemann.

"Der Teufel trägt Prada 2" kommt nächstes Jahr ins Kino

Im Sequel muss Miranda sich weiterhin den Herausforderungen der schrumpfenden Magazinbranche stellen und alte Konflikte mit Emily neu aushandeln - inklusive möglicher Racheaktionen, die Fans des Originals sicher gefallen werden. Andy selbst findet währenddessen eine neue Liebe, dargestellt vom Australier Patrick Brammall (49).

"Der Teufel trägt Prada 2" soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.