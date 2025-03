Neue Fotokampagne in Stuttgart: Ein 400 Quadratmeter großer Appell für Respekt

Zwei Stuttgarter Jungs, der siebenjährige Joshu und der neunjährige Sami, kommen ganz groß raus – genau genommen 400 Quadratmeter groß! Diese Fläche misst das am Rhenus Tower an der B 10 Richtung Esslingen entrollte Plakat, das die beiden jungen Fußballfans mit den VfB-Profis Enzo Millot und Jamie Leweling zeigt. Genauso freudestrahlend, wie sie auf dem Bild von Fotografin Conny Wenk zu sehen sind, verfolgten sie den Start der Plakataktion am Samstag.

Der Verein 46 Plus Downsyndrom Stuttgart will damit auf den Welt-Downsyndromtag am 21. März aufmerksam machen. Unterstützt wird die Aktion unter dem Motto „Bei uns steht niemand im Abseits!“ von der VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“ und der AOK Baden-Württemberg. In den kommenden Wochen werden Joshu und Sami auch an zahlreichen anderen Stellen in der Landeshauptstadt zu sehen sein – an Plakatwänden und auf Bussen. Dem Bemühen des Vereins um Wertschätzung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Downsyndrom soll damit weithin sichtbar Ausdruck verliehen werden.