Neue Folgen und Spielfilm: Watzmann ermittelt ist zurück

Die ARD-Erfolgsserie "Watzmann ermittelt" feiert ein besonderes Comeback: Neben zwölf neuen Vorabend-Folgen gibt es erstmals einen 90-minütigen Spielfilm zur Primetime. Marianne Sägebrecht und Marcus Mittermeier spielen neben dem Ermittlerteam in den Berchtesgadener Alpen.

Die Fans der ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" (seit 2019) dürfen sich auf einen doppelten Höhepunkt freuen. Ab 7. Januar um 18:50 Uhr strahlt das Erste nicht nur zwölf neue Folgen der Vorabendkrimireihe aus - um 20:15 Uhr feiert zudem der erste Spielfilm der Reihe seine TV-Premiere. "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna" markiert damit den Sprung ins Hauptabendprogramm.

Peter Marton (geb. 1983), der Ermittler Jerry Paulsen verkörpert, bringt die Bedeutung dieses Moments auf den Punkt: "Ja, es ist wie zum ersten Mal mit dem 1. FC Berchtesgaden in der Bundesliga zu spielen und das Gefühl zu haben, dass sich der ganze Ort darüber freut", verrät er laut ARD-Pressemitteilung.

Kunstraub und NS-Geschichte im Fokus

Der 90-Minüter erzählt von einem Mord an dem Antiquar Hubertus Weissinger. Ein verschollenes Gemälde mit dem Titel "Die Tränen der Madonna" führt die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel, 67), Jerry Paulsen und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel, 36) auf eine Spur, die weit in die Vergangenheit reicht. Regisseurin Sabine Derflinger, ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, inszeniert dabei erstmals für die Reihe ein dunkles Kapitel: die systematische Enteignung jüdischer Kunstschätze während der NS-Zeit.

Marianne Sägebrecht (80) übernimmt die Rolle der Maria Hauser und schwärmt von dieser Herausforderung: "Ich fand interessant, dass die Geschichte aus der Perspektive erzählt wird, wie die Nazis den Juden die Wertsachen und Kunstschätze weggenommen haben. Man bekommt dadurch einen Zugang zu dieser Zeit über eine andere Ebene", erklärt die Schauspielerin dem Sender.

Andreas Giebel schätzt die Zusammenarbeit mit Sägebrecht besonders: "Man muss sie spielen lassen. Sie hat einen eigenen Zugang zu ihren Figuren. Das war für mich spannend zu sehen." Außerdem ist "München Mord"-Star Marcus Mittermeier (56) als undurchsichtiger Kunstexperte Dr. Stalz zu sehen und Inge Maux (81) als geheimnisvolle Ellen Lerner.

Für Katharina Leonore Goebel eröffnet das neue Format ganz andere Möglichkeiten: "Der Film gibt andere Möglichkeiten als die 45 Minuten am Vorabend - was die Figuren oder die Komplexität des Falls betrifft, aber auch die Härte der Themen", betont sie im Interview.

Prominente Gastauftritte in der neuen Staffel

Die reguläre sechste Staffel startet am Abend vor dem Spielfilm um 18:50 Uhr mit der Episode "Bettys Erbe". Die fünfte Staffel erzielte durchschnittlich 16,1 Prozent Marktanteil bei 3,315 Millionen Zuschauern - ein Erfolg, den die neuen Folgen fortsetzen sollen. Michaela May (73), Wookie Mayer (71) und Eisi Gulp (70) bereichern die Episoden als Gaststars.

May spielt in "Die Graue Lola" eine Seniorin, die aus finanzieller Not zur Ladendiebin wird. "Da trifft die Serie einen wunden Punkt: So geht es vielen Senioren, wenn das Leben immer teurer wird, die Rente aber nicht weiterwächst", ordnet sie ihre Rolle ein. Eisi Gulp freut sich derweil über das Wiedersehen mit einem alten Freund: "Es war vor allem ein Vergnügen mit meinem alten Kollegen und Freund Andreas Giebel zusammenzuspielen."

Der Spielfilm "Die Tränen der Madonna" ist bereits in der ARD Mediathek abrufbar.