Neue Folgen und Spielfilm: Watzmann ermittelt ist zurück

Die ARD-Erfolgsserie "Watzmann ermittelt" feiert ein besonderes Comeback: Neben zwölf neuen Vorabend-Folgen gibt es erstmals einen 90-minütigen Spielfilm zur Primetime. Marianne Sägebrecht und Marcus Mittermeier spielen neben dem Ermittlerteam in den Berchtesgadener Alpen.
Die Fans der ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" (seit 2019) dürfen sich auf einen doppelten Höhepunkt freuen. Ab 7. Januar um 18:50 Uhr strahlt das Erste nicht nur zwölf neue Folgen der Vorabendkrimireihe aus - um 20:15 Uhr feiert zudem der erste Spielfilm der Reihe seine TV-Premiere. "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna" markiert damit den Sprung ins Hauptabendprogramm.