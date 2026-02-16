Neue Folgen: Survival-Format 7 vs. Wild kehrt mit Staffel sechs zurück

Gute Nachrichten für Survival-Fans: Prime Video hat offiziell die sechste Staffel von "7 vs. Wild" angekündigt. Nach dem Erfolg der fünften Ausgabe soll das Format voraussichtlich im Herbst zurückkehren.
Die Erfolgsserie reißt nicht ab: Prime Video hat offiziell bestätigt, dass "7 vs. Wild" mit einer sechsten Staffel fortgesetzt wird. Wie aus einer Mitteilung des Streamingdienstes hervorgeht, soll die neue Ausgabe des Survival-Reality-Formats voraussichtlich im Herbst erscheinen. Damit dürfen sich Fans des Überlebenskampfs in der Wildnis auf weiteren Nachschub freuen.