Neue Folgen: Survival-Format 7 vs. Wild kehrt mit Staffel sechs zurück

Die Erfolgsserie reißt nicht ab: Prime Video hat offiziell bestätigt, dass "7 vs. Wild" mit einer sechsten Staffel fortgesetzt wird. Wie aus einer Mitteilung des Streamingdienstes hervorgeht, soll die neue Ausgabe des Survival-Reality-Formats voraussichtlich im Herbst erscheinen. Damit dürfen sich Fans des Überlebenskampfs in der Wildnis auf weiteren Nachschub freuen.

Der Zeitpunkt der Ankündigung kommt nicht von ungefähr. Die fünfte Staffel, die im Amazonas-Regenwald entstanden ist und bis Ende November 2025 ausgestrahlt wurde, hatte sich laut Prime Video direkt nach dem Start über mehrere Wochen hinweg an der Spitze der hauseigenen Charts gehalten - ein deutliches Zeichen dafür, dass das Konzept auch nach mehreren Ausgaben nichts von seiner Zugkraft eingebüßt hat.

Drehort bleibt vorerst ein Geheimnis

Am bewährten Grundprinzip ändert sich auch in Staffel sechs nichts: Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich einer extremen Überlebenssituation in absoluter Wildnis stellen. Wo genau die neue Staffel gedreht wird, verrät Prime Video allerdings noch nicht - ebenso wenig wie die Namen der Kandidaten. Diese sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. In der vergangenen Staffel war unter anderem Moderatorin Jeannine Michaelsen (44) mit dabei.

2021 als YouTube-Format gestartet, hat sich die Show zu einem der erfolgreichsten deutschen Reality-Formate auf Prime Video gemausert. Ab Staffel drei wurde die Sendung zuerst bei dem Streamingdienst und anschließend auf YouTube gezeigt. Auf dem Videoportal verzeichnet das Format nach fünf veröffentlichten Staffeln inzwischen mehr als 380 Millionen Aufrufe.