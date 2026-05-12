Fans von "Der Herr der Ringe" können sich im November auf Nachschub freuen: Dann gibt es neue Folgen der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht".

Die dritte Staffel der Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird am 11. November 2026 ihre Premiere feiern. Das bestätigte Prime Video nun. Die Serie, die dem Streamingdienst zufolge weltweit über 185 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hat, sei weiterhin einer der wichtigsten Faktoren für neue Prime-Mitgliedschaften bei Amazon, heißt es in einer Pressemitteilung.

Peter Friedlander, Head of Global Television bei Amazon MGM Studios, erklärte zu der neuen Staffel: "Die außergewöhnliche Resonanz von Millionen von Fans auf der ganzen Welt hat deutlich gemacht, dass diese Reise durch Mittelerde weiterhin Anklang findet und dass diese Dynamik im Vorfeld der dritten Staffel nur noch zugenommen hat."

Gemessen an den jeweiligen 91-tägigen Startfenstern nach der Premiere und nach Zuschauerzahlen bleibt die erste Staffel die erfolgreichste TV-Serienpremiere in der Geschichte von Prime Video. Die zweite Staffel gehört laut dem Streamingdienst zu den fünf meistgesehenen Fortsetzungsstaffeln aller Zeiten.

Darum geht es in "Die Ringe der Macht"

"Die Ringe der Macht" spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Büchern "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Die Serie folgt einer Gruppe bekannter und neuer Charaktere, die sich dem seit langem gefürchteten Wiederaufleben des Bösen in Mittelerde stellen.

Die Geschichte der neuen Folgen steigt laut der Ankündigung einige Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel ein, auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron. Der ist bestrebt, den Einen Ring zu schmieden, der ihm den entscheidenden Vorteil verschaffen soll, um den Krieg zu gewinnen, alle Völker seinem Willen zu unterwerfen - und schließlich über ganz Mittelerde zu herrschen. Die dritte Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird von den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay produziert.

Bereits im Februar 2025 wurde bekannt, dass "Die Ringe der Macht" eine dritte Staffel bekommt und man sich bei Amazon MGM Studios in der Vorproduktion befinde.

Wenige Wochen nach der Ankündigung begannen dann im vergangenen Jahr die Dreharbeiten in den Shepperton Studios in Großbritannien. Regie führen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Stefan Schwartz. Unter anderem sollen Charlie Vickers als Sauron, Morfydd Clark als Galadriel und Robert Aramayo als Elrond zurückkehren. Mit dabei sind auch der aus "Stranger Things" bekannte Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla und Adam Young.