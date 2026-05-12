Fans von "Der Herr der Ringe" können sich im November auf Nachschub freuen: Dann gibt es neue Folgen der Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht".
Die dritte Staffel der Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird am 11. November 2026 ihre Premiere feiern. Das bestätigte Prime Video nun. Die Serie, die dem Streamingdienst zufolge weltweit über 185 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hat, sei weiterhin einer der wichtigsten Faktoren für neue Prime-Mitgliedschaften bei Amazon, heißt es in einer Pressemitteilung.