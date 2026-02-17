Dass "Sing meinen Song" in eine weitere Runde geht, hat VOX längst bestätigt. Welche Musikerinnen und Musiker am Tauschkonzert teilnehmen, ist jedoch noch nicht bekannt. Nun sind aber offenbar die ersten Namen durchgedrungen.
Die beliebte VOX-Musiksendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in diesem Jahr in die 13. Staffel. Auf welche Stars die Zuschauerinnen und Zuschauer sich freuen dürfen, steht offiziell noch nicht bekannt. Laut "Bild" sollen aber wieder einige hochkarätige Künstler dabei sein.