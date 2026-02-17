Dass "Sing meinen Song" in eine weitere Runde geht, hat VOX längst bestätigt. Welche Musikerinnen und Musiker am Tauschkonzert teilnehmen, ist jedoch noch nicht bekannt. Nun sind aber offenbar die ersten Namen durchgedrungen.

Die beliebte VOX-Musiksendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in diesem Jahr in die 13. Staffel. Auf welche Stars die Zuschauerinnen und Zuschauer sich freuen dürfen, steht offiziell noch nicht bekannt. Laut "Bild" sollen aber wieder einige hochkarätige Künstler dabei sein.

Sender ruft Fans zum Rätseln auf Am Dienstag berichtete die Zeitung, dass Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (47) eines der neuen Gesichter des Formats sei. Er wurde durch die bei "Popstars" formierte Gruppe Bro'Sis bekannt und ist inzwischen auch als Solokünstler sowie Gastgeber seiner ZDF-Samstagabendshow erfolgreich. Zusammen Ehefrau Jana Ina (49) bekommt er zudem eine eigene Doku-Serie bei Netflix.

Daneben sollen auch Sänger Klaus Meine (77) und Gitarrist Rudolf Schenker (77) von den Scorpions an den Dreharbeiten in Südafrika teilnehmen. Die erfolgreiche Band bildet seit 1965 einen festen Bestandteil der Rockwelt. Außerdem wird Unheilig-Sänger Der Graf (56) als möglicher Teilnehmer genannt. Er feierte erst im vergangenen Jahr sein Bühnen-Comeback nach rund zehn Jahren.

VOX gibt sich aber noch verhalten und will keine Namen bestätigt. Ein Sprecher erklärte gegenüber "Bild", dass die neuen Folgen wie gewohnt "noch im Frühjahr" ausgestrahlt werden sollen. "Alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt." Auf Instagram wurde am Dienstagmorgen lediglich ein kleines Fotorätsel veröffentlicht. "Wir zeigen euch nur Details.

10 kleine Hinweise auf unsere neue Runde. Wer steckt dahinter? Ratet mit!"

Diese Musiker nahmen 2025 teil

Im vergangenen Jahr hatte der Sender die Teilnehmer Ende Februar verkündet. Johannes Oerding (44) führte zum fünften Mal durch die Show. Neben ihm nahmen auf dem Sofa in Südafrika MiA.-Frontfrau Mieze Katz, Singer-Songwriter Bosse, Singer-Songwriterin Madeline Juno, Rapper FiNCH, ClockClock-Sänger Boki und Michael Patrick Kelly Platz. Die Fantastischen Vier waren als Special Guest für einen Abend dabei.