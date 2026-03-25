Neue Folgen mittwochs und sonntags: Kampf der RealityAllstars startet im April mit Doppelfolgen

1 Unter anderem Georgina Fleur, Serkan Yavuz und Yeliz Koc sind bei "Kampf der RealityAllstars" dabei. Foto: © RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn

Zum ersten Mal kehren bei "Kampf der RealityAllstars" 24 bekannte Gesichter an den Star-Strand in Thailand zurück - und kämpfen um den Titel "RealityAllstar 2026" sowie eine Siegprämie von bis zu 50.000 Euro. RTLzwei hat jetzt den Starttermin verkündet.











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Jetzt ist es raus: Am 15. April feiert "Kampf der RealityAllstars" auf RTLzwei Premiere. 24 Kandidatinnen und Kandidaten beweisen sich in dem ersten Allstars-Ableger von "Kampf der Realitystars" in Action- und Geschicklichkeitsspielen und müssen sich vor Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) in der "Stunde der Wahrheit" behaupten. Am Ende winken bis zu 50.000 Euro Siegprämie und der Titel "RealityAllstar 2026".