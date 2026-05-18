"The Walking Dead: Dead City" kehrt im Juli mit neuen Folgen zurück. In Staffel drei müssen Maggie und Negan im postapokalyptischen Manhattan erneut zusammenarbeiten - obwohl ihre gemeinsame Vergangenheit weiter schwer auf ihnen lastet.
Nur gut ein Jahr nach dem Start der zweiten Staffel steht der Termin für die Fortsetzung fest: "The Walking Dead: Dead City" geht am 27. Juli 2026 in die dritte Runde. MagentaTV zeigt die neuen Folgen der Horrorserie in Deutschland zeitgleich zur US-Ausstrahlung beim Sender AMC.