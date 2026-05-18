"The Walking Dead: Dead City" kehrt im Juli mit neuen Folgen zurück. In Staffel drei müssen Maggie und Negan im postapokalyptischen Manhattan erneut zusammenarbeiten - obwohl ihre gemeinsame Vergangenheit weiter schwer auf ihnen lastet.

Nur gut ein Jahr nach dem Start der zweiten Staffel steht der Termin für die Fortsetzung fest: "The Walking Dead: Dead City" geht am 27. Juli 2026 in die dritte Runde. MagentaTV zeigt die neuen Folgen der Horrorserie in Deutschland zeitgleich zur US-Ausstrahlung beim Sender AMC.

Damit fällt die Wartezeit für Fans des "Walking Dead"-Ablegers diesmal deutlich kürzer aus. Zwischen der ersten und zweiten Staffel von "Dead City" lagen noch rund zwei Jahre - diesmal kehrt die Serie bereits nach gut einem Jahr zurück.

"The Walking Dead: Dead City": Die Story von Staffel 3

Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) müssen in den neuen Folgen erneut ihre Differenzen beiseitelegen. Nur gemeinsam können die einstigen Erzfeinde im postapokalyptischen Manhattan eine stabile Gemeinschaft aufbauen. "Wir brauchen Menschen", sagt Maggie im ersten Teaser zu Negan. "Wir brauchen dich." Der charismatische Schurke antwortet selbstbewusst: "Niemand außer meiner Wenigkeit könnte diesen Ort sicher halten."

Doch schon bald droht die Stadt erneut im Chaos zu versinken. Hinzu kommt die alte Frage, die Maggie weiterhin begleitet: Kann sie Negan je wirklich vergeben? Schließlich war er es, der in "The Walking Dead" ihren Ehemann Glenn tötete. Am Ende der zweiten Staffel rückte Maggies Plan, ihren Sohn Hershel nach Hause zu holen, zudem in weite Ferne. Der Junge wandte sich von seiner Mutter ab und schloss sich der mysteriösen Dama an.

"The Walking Dead: Dead City" ging 2023 als viertes Spin-off der 2022 beendeten Mutterserie an den Start. Es war der erste Sequel-Ableger, der einzelne Figuren nach dem Ende von "The Walking Dead" begleitete. Kurz nach "Dead City" folgte "The Walking Dead: Daryl Dixon" um den von Norman Reedus verkörperten Fanliebling.

2024 bekam Rick Grimes, eine der langjährigen Hauptfiguren von "The Walking Dead", gemeinsam mit Michonne einen eigenen Ableger. "The Ones Who Live" arbeitet zunächst mit Rückblenden, schließt dann an die späte Chronologie der Hauptserie an und führt die Geschichte der beiden in der Gegenwart des Serien-Universums weiter.